Roberta Ragusa, oggi sentenza Antonio Logli/ Cassazione, se condannato va in carcere

Oggi, con la sentenza della Cassazione, Antonio Logli conoscerà il suo destino. Il marito di Roberta Ragusa, misteriosamente scomparsa nel 2012, rischia di scontare venti anni di carcere, dopo due condanne in primo grado e in appello. È accusato di omicidio volontario della moglie e distruzione di cadavere. Il Tirreno nei giorni scorsi ha svelato un retroscena in merito al verdetto atteso nella serata di oggi e che verrà comunicato in diretta da “Chi l’ha visto” su Raitre e “Quarto Grado” su Rete 4. Logli non si farà arrestare in casa, nel caso in cui la Corte respingesse il suo ricorso. Consapevole del fatto che verrebbe portato subito in carcere, il marito di Roberta Ragusa sarebbe pronto a consegnarsi ai carabinieri in un luogo concordato, così da evitare la pletora di telecamere e fotografi che da questa mattina stazionano davanti all’abitazione di via Dini, a Gello. Logli non vuole farsi arrestare davanti ai figli e agli anziani genitori, almeno stando alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano toscano. Quello di oggi viene definito come il giorno più lungo per Antonio Logli e la compagna Sara Calzolaio, come ci ha spiegato in esclusiva la giornalista de La Nazione Antonia Casini.

ROBERTA RAGUSA, OGGI SENTENZA ANTONIO LOGLI: OMICIDIO SENZA CADAVERE

Nel caso di Roberta Ragusa l’assenza del cadavere non ha rappresentato un tassello mancante per la costruzione dell’accusa contro il marito Antonio Logli. Da ben sette anni ripete che la moglie se ne è andata di sua volontà, tanto da aver convinto i figli, ma non i giudici, secondo cui questo omicidio manca di un cadavere perché Logli lo ha nascosto bene. Il corpo di Roberta Ragusa è stato cercato a lungo, senza che si trovasse neppure un capello, e così sono cresciute le ipotesi sull’occultamento del cadavere. Stando alla ricostruzione processuale, la donna sarebbe scappata attraverso i campi antistanti la villetta e riacciuffata dal marito, che l’ha inseguita in auto, costringendola a salire in auto sotto gli occhi di un testimone. Una vicina, il giorno dopo la scomparsa di Roberta Ragusa, ha visto l’uomo parlare con il padre Valdemaro, ma neppure con il georadar è stata trovata. Pochi giorni dopo la scomparsa, però, proprio col padre Antonio Logli è andato all’isola d’Elba, dove si trovano le due case di famiglia. Loro dicono di esserci andati per cercare la donna, qualcuno invece sospetta che abbiano trasportato lì il cadavere. Ma lì non è stata cercata.

ROBERTA RAGUSA, OGGI SENTENZA ANTONIO LOGLI: IL MOVENTE

Quello di Roberta Ragusa è un caso che sin da subito ha coinvolto l’opinione pubblica. Lo dimostra anche il fatto che la sentenza della Corte di Cassazione verrà seguita da “Chi l’ha visto?” su Raitre e “Quarto Grado” su Rete 4. Il movente dell’omicidio? La scoperta da parte della donna della relazione extraconiugale del marito Antonio Logli. Alcune testimoniane rivelarono che voleva lasciarlo, ma non aveva un posto dove stare perché i beni erano in comunione col coniuge. Dall’autoscuola che gestivano ai soldi, fino alla casa di famiglia. Roberta non aveva nulla e la sua amarezza traspariva da un diario segreto. A un’amica invece disse: «Mi ha quasi uccisa», per poi aggiungere sarcasticamente «non l’ha mica fatto di proposito». L’episodio della caduta, l’amante e i comportamenti strani di Antonio Logli sarebbero solo indizi senza quella testimonianza di cui venne accertata la bontà. Quindi l’uomo venne rinviato a giudizio senza essere arrestato: è rimasto sottoposto all’obbligo di firma, un provvedimento che permetterebbe, in caso di condanna, di non scalare gli anni di detenzione precedenti alla sentenza, dal totale della pena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA