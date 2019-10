Roberta Rei/ Alla conduzione de Le Iene: “Nadia Toffa ci aiuterà da lassù”

Si prepara ad una nuova avventura Roberta Rei, conosciuta come inviata de Le Iene Show e ora pronta ad assumerne la guida per la prima volta. Il debutto avverrà questa sera, giovedì 3 ottobre 2019, e sarà una sorta di trampolino di lancio per testare una conduzione tutta al femminile. Silenziosa e timida rispetto alle due colleghe che la affiancheranno in questa nuova parentesi, la Rei è forse fra la più tesa delle tre. Lo intuiamo dalle Storie che hanno pubblicato tutte sui loro profili Instagram, dove quel sorriso perenne sul suo volto potrebbe nascondere una forte emozione. “Già sono tesa…”, dice infatti fra scherzi e battute agli amici e colleghi Corti e Onnis. “Lo nascondo bene”, aggiunge quando gli inviati le fanno notare che in apparenza sembra tranquilla, mentre Nina Palmieri e Veronica Ruggeri appaiono più inquiete. Sarà tutto merito dello yoga? Una pratica che l’inviata segue con passione e concentrazione, come dimostrano alcuni scatti condivisi con i fan. In particolare ha scelto di rilassarsi così durante la vigilia del suo esordio come conduttrice, come ci svela in una foto. La vediamo in una delle posizioni tipiche dello yoga, piedi poggiati sul tappetino verde, sguardo serio e mani giunte. Clicca qui per guardare la foto di Roberta Rei. “Stasera, con due ricciole stupende e fortissime e con un’amica speciale che ci aiuterà da lassù, condurremo le iene“, ha scritto su Instagram nelle ultime ore.

Roberta Rei, Le Iene Show: il suo animo leonino

I capelli ricci sono fra le caratteristiche tipiche di Roberta Rei, una chioma selvaggia che sottolinea il suo animo leonino. La nuova conduttrice de Le Iene Show è riconoscibile a prima vista e forse quel capello indomabile è legato al suo segno, il Leone. A 34 anni d’età e con una forte passione per lo sport, Roberta forse non avrebbe mai immaginato di finire in tv un giorno. Da giovanissima infatti ha lavorato sodo per partecipare alle Olimpiadi in Cina, dove ha iniziato a lavorare come interprete ed ha maturato il desiderio di cambiare rotta per diventare giornalista. Il suo amore per i viaggi l’ha spinta anche a scegliere di non vivere in pianta stabile in Italia per diversi anni, ma lo Stivale è stata la meta preferita per seguire il corso di giornalismo. Il tutto dopo aver vissuto in America e in Cina. Non stupisce quindi sapere che quest’estate ha fatto una lunga vacanza in Indonesia, dove ha stretto amicizia con una ballerina locale. Assoluto silenzio invece per quanto riguarda la vita amorosa: la Rei non dà alcun indizio su un eventuale compagno al suo fianco. E’ possibile invece vederla insieme a diversi amici nelle foto su Instagram, fra cui il collega Giulio Golia, con cui ha creato un bel legame.

La passione per lo yoga

