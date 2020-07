Roberta Rei caduta dalle scale: in ospedale/ Come sta? “Volevo andare al mare ma…”

Brutta disavventura in piena estate per la iena Roberta Rei, vittima di un incidente durante le vacanze. A raccontarlo con una foto che ha fatto subito preoccupare i suoi fan su Instagram è stata la diretta interessata che ha spiegato: “Succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale”. La Rei ha però prontamente voluto tranquillizzare tutti aggiungendo: “Ma non è grave, solo doloroso”. L’incidente in questo venerdì di fine luglio e che ha coinvolto suo malgrado una delle inviate della trasmissione di Davide Parenti, nonché conduttrice insieme a Nina Palmieri e Veronica Ruggero, è avvenuto in Sicilia, come raccontato dalla stessa. “All’ospedale di Trapani sono stati bravissimi e io li ringrazio di cuore. Mandatemi energie positive, che noi a Napoli abbiamo quelle strane credenze…”, ha proseguito, rivolgendosi poi ai suoi follower dai quali si è per il momento congedata con un messaggio positivo: “Tutto è bene quel che poteva andare male”.

ROBERTA REI CADUTA DALLE SCALE: COME STA? VICINANZA DEI COLLEGHI

Nella foto Instagram pubblicata nel pomeriggio di oggi, Roberta Rei si trova chiaramente in ospedale, su una barella, con tanto di mascherina e volto provato dal dolore. Nonostante questo l’inviata e conduttrice de Le Iene ha trovato la forza di tranquillizzare tutti facendo con una mano il segno di vittoria. Anche per questa volta, dunque, la Rei può tirare un sospiro di sollievo ma dopo la pubblicazione dello scatto, sotto al post non potevano mancare i commenti preoccupati dei colleghi, a partire da Alice Martinelli che le ha domandato: “Ma come hai fatto?!”. Anche la collega e compagna di conduzione, Nina, non si è fatta attendere: “Daje Robertì”, definendola una tra le “personcine battagliere”. “Daje ricciolè”, ha invece commentato Nicolò De Devitiis, anche lui collega ed inviato dello stesso programma di Italia 1. In prima linea immancabile Giulio Golia che le ha fatto coraggio: “Jam nu ti scoraggia, forza!”. Una pioggia di commenti carichi di solidarietà che hanno fatto sentire meno sola la malcapitata iena vittima di un piccolo incidente di percorso estivo.





