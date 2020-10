Roberta Rei ha il Coronavirus/ Annuncio choc: “Potevo essere un pericolo per altri”

Roberta Rei questa sera ha dovuto rinunciare alla conduzione de Le Iene a causa del Coronavirus. Nella puntata in programma oggi, giovedì 15 ottobre, la reporter di Italia 1 non sarà seduta al fianco di Matteo Viviani, che dirigerà la puntata senza la collega. La iena ha subito voluto tranquillizzare il pubblico di Mediaset e i tanti fan che la apprezzano e che si erano preoccupati per via della sua assenza in studio. “Sto bene, sono solo un po’ stanca e dormo parecchio! A parte quello sto bene!”, ha detto Roberta Rei. “L’ho “scoperto” domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perché ero stata a contatto con un caso sospetto. Il primo tampone fatto era negativo, credo perché fatto troppo presto, quindi ho aspettato il secondo ed è uscito positivo. Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo potevo essere per gli altri”.

Roberta Rei salta Le Iene per il Coronavirus: la reazione dei colleghi

Nina Palmieri, durante la diretta de Le Iene, sdrammatizza: “Faremo anche noi turn over come le squadre di Serie A!“. “Ci tocca fare il bollettino“, insiste Viviani. “Oggi è il turno della nostra Roberta Rei, che purtroppo è positiva al Covid”. Dopo un augurio di pronta guarigione, la puntata de Le Iene può cominciare. Per Roberta Rei, adesso, è il momento di riposare e rimettersi in forma.



