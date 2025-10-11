Roberta Rei ha un compagno? Non è chiaro chi sia il fidanzato della giornalista de Le Iene, che ha vissuto il dramma dell'aborto pochi mesi fa

Roberta Rei, conduttrice de Le Iene, ha vissuto solo pochi mesi fa il dramma dell’aborto. La conduttrice ha scoperto di essere incinta e in maniera inaspettata ha accolto con gioia la gravidanza, nonostante, come rivelato, non fosse in programma e lei non avesse mai pensato alla maternità. Al quarto mese, la gravidanza si è interrotta in maniera inaspettata e dolorosa, portando con sé una sofferenza enorme per Roberta, che ha vissuto il dramma dell’aborto dopo aver superato i tre mesi, dunque convinta che la fase più delicata fosse ormai passata. In questo doloroso periodo, la giornalista ha avuto al suo fianco un appoggio, un uomo che condividesse il suo lavoro? Roberta Rei ha un compagno?

Roberta Rei ha un compagno? Silenzio sull’uomo al suo fianco

La giornalista ha rivelato solo pochi mesi fa, in occasione dei suoi 40 anni, di aver subito un aborto. Una gravidanza inaspettata la sua, che come raccontato non aveva mai pensato alla maternità. Poi, la gioia della pancia che cresce e al quarto mese il dramma dell’aborto. Roberta, nel raccontare della gravidanza e del dramma che ne ha seguito, non ha menzionato alcun compagno. La giornalista de Le Iene, infatti, non ha raccontato chi sia l’uomo al suo fianco, con il quale per qualche mese ha sognato di diventare mamma.