Roberta Rei, svaligiata casa alla Iena/ Foto choc “Mi sfogo un po’, ai ladri dico…”

Spiacevole disavventura per l’inviata del programma di Italia Uno, Le Iene, Roberta Rei. La riccia iena, nota oltre che per i suoi servizi, anche per essere anche una delle tre conduttrici durante la conduzione in rosa (è quella che di solito si mette sempre alla sinistra del teleschermo), è tornata nel suo appartamento e l’ha trovato svaligiato. Un triste evento che è stato documentato anche su Instagram, dove la stessa Roberta Rei ha pubblicato un’immagine in cui si vede quello che sembrerebbe essere un letto a destra, nonchè un armadio sulla sinistra, e tutto attorno, una serie di vestiti, scatole e scatoline, in un ammasso informe. “Un disordine che visto così sembra pure colorato – il pensiero a corredo della foto, pubblicato dalla stessa Rei – Ma sono solo dei ladri che hanno pensato bene di entrarci in casa e rubare tutto. Quello che vi auguro, neanche ve lo dico. E mi viene da postarlo, così mi sfogo un po’”.

ROBERTA REI, CASA SVALIGIATA: LA VICINANZA DEI FANa

La foto ha ricevuto più di 1000 like nel giro di poche ore, e sono moltissimi i follower della iena che hanno voluto far sentire la propria vicinanza. I commenti di incoraggiamento infatti si sprecano, come ad esempio “Forza Roby!!”, e ancora: “Che schifo! Un grande abbraccio”. Un’altra fan invece scrive: “Se ne devono “accatta’ ” solo medicine come diciamo a Napoli. .È bruttissimo pensare che hanno messo le loro sporche mani dappertutto, nelle tue cose..Ti capisco e ti abbraccio forte”. Simile il pensiero di questo utente: “che cosa orribile vedere le proprie cose frugate e toccate da qualcun altro! Forza dai! Un bacio”. Infine questo commento: “Miserabili. Mi dispiace tanto, siamo con te”. Numerosi I servizi realizzati a Le Iene da parte dell’ex inviata del programma Agorà, fra cui il caso dell’albergo di Rigopiano travolto dalla valanga, ma anche il caso Fausto Brizzi, I servizi sulla malavita e molti altri ancora.

