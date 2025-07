Chi è Roberta Schira, la giornalista e critica gastronomica? Diversi i progetti tra tv, quotidiani e libri: chi è invece nella vita privata?

Roberta Schira, giornalista e scrittrice originaria di Crema, è molto apprezzata sul panorama giornalistico e culinario italiano: di recente si è inoltre dedicata alla scrittura di romanzi, ottenendo anche in questo settore un buon successo. Roberta ha cominciato la sua carriera come critica gastronomica dopo aver conseguito in giovane età una laurea in lettere con indirizzo psicologico.

Ha poi cominciato diverse collaborazioni che l’hanno portata ben presto a diventare un nome riconosciuto. Su tutte, quella con il Corriere della Sera con il quale collabora scrivendo recensioni di ristoranti, cibi e tendenze, rimanendo sempre al passo con i tempi per quello che riguarda i trend della cucina. Una collaborazione che va avanti da circa dieci anni. Diventata un’esperta del settore, Roberta Schira organizza anche corsi di alta formazione e insegna in master di cucina. È infatti docente all’Italian Food Academy per il master in critica gastronomica.

Non solamente recensioni sui giornali: l’esperta di cucina e scrittura ha scritto anche diversi libri nel corso della sua carriera. Proprio suo è un manuale di riferimento del settore, dal titolo “Le 7 regole. Il metodo universale per giudicare un ristorante”. Libri di cucina, certo, ma non solamente: Schira ha scritto anche altri libri dal titolo “Le margherite sanno aspettare” e “I fiori hanno sempre ragione”. Tornando alla grande passione per la cucina, Roberta Schira ha collaborato anche con la RSI, la televisione della Svizzera Italiana, come esperta per la trasmissione “Cuochi d’artificio”. Diversi i progetti in tv per la Schira.

Roberta Schira, chi è: “Sono al terzo marito”

Poche le informazioni sulla vita privata di Roberta Schira, che durante un’intervista con “Ilrecensore” ha rivelato: “Mi sono sposata molto presto, ora sono al mio terzo marito, sposato nel 2018, con il quale sto benissimo, però era difficile capire cosa mi rendesse felice”. L’uomo al suo fianco è Antonio Bozzo, che anche sui social fa sempre il tifo per lei. La giornalista e critica gastronomica ha dunque un marito, oltre che due figli.