ROBERTA, SORPRESA ALLA MAMMA ANTONELLA A C’È POSTA PER TE 2024/ Il regalo di Fikret di Terra Amara

Sgrana gli occhi dalla gioia Antonella quando dalle scale di C’è posta per te 2024 scende uno dei suoi idoli della soap Terra Amara: l’attore Furkan Palali, che nella soap è Fikret. Dopo un caloroso abbraccio, l’attore regala a mamma Antonella una statuetta dorata, un Oscar.

“L’eroina di questa sera sei tu. – esordisce l’attore – Non ti darò del lei, perché so che non ti piace, quindi ti dò del tuo. Sei la mamma più brava e questo è L’Oscar per la mamma migliore. In questo regalo è nascosta anche una sorpresa, perché la mamma migliore non merita solo un semplice oggetto. Tua figlia ti chiede di rilassarti un po’ e pensare un po’ a te”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Roberta e Antonella a C’è posta per te 2024

L’ultima puntata di C’è posta per te 2024 parte con la storia di un regalo. Maria De Filippi presenta in studio il suo primo ospite, l’attore Furkan Palali, meglio conosciuto dal pubblico italiano come Fikret di Terra amara. È lui il regalo che Roberta vuole fare alla sua mamma Antonella.

Roberta, a Maria De Filippi, ha raccontato: “Se io avessi potuto scegliere una mamma, avrei scelto mia mamma. Lei non fa altro che disperarsi per l’infanzia e l’adolescenza che mi ha dato. Mai io se tornassi indietro rifarei tutto”. Suo padre muore giovanissimo, loro vivevano in un seminterrato. La madre si è sempre scusata per le condizioni in cui ha vissuto, ma Roberta ammette di essere cresciuta invece felice. La madre, dopo la morte del padre, ha fatto tutti i lavori possibili.

Roberta e le parole d’amore per la mamma Antonella a C’è posta per te 2024

“Mamma mi ha insegnato l’onestà, l’amore, a gioire delle piccole cose. A 19 anni inizio a lavorare e provo ad aiutarla, ma lei le chiede scusa ogni volta per non essere una brava madre.” racconta la protagonista della storia. Roberta arriva a C’è posta per te proprio per dire grazie a sua madre per tutti gli insegnamenti che lei le ha dato.

Quando mamma Antonella si accomoda dall’altra parte della busta di C’è posta per te 2024 e questa viene aperta, Roberta esordisce così: “Tutte le volte che guardo i miei figli, spero sempre di essere per loro quello che sei stata e quello che sei per me, anche se tu non ti senti abbastanza e a volte ti scusi con me. Se mai dovessi scegliere una mamma nel mondo, sceglierei sempre te.”











