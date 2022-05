Roberta Stoppa, chi è l’ex moglie di Peppino Di Capri/ “Scoprii di essere incinta…”

Roberta Stoppa e il primo incontro con Peppino Di Capri: “La vidi ballare…”

Roberta Stoppa è stata la prima moglie di Peppino Di Capri. Roberta Stoppa è un’ ex modella di origini Torinese ed oggi ha ben 80 anni. A soli 18 anni nel 1959 la donna ha conosciuto Peppino Di Capri e ben presto i due sono andati a convivere. Il 3 maggio 1961 sono convolati a nozze ma purtroppo dopo poco tempo, tra di loro sarebbe scoppiata una grande crisi. Nel 1969 infatti i due decisero di lasciarsi e nel 1970 è nato il loro unico figlio ovvero Igor. Praticamente la loro storia d’amore sarebbe finita proprio nel momento in cui la donna era incinta. “Io e Roberta ci eravamo sposati a 20 anni era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone… Col senno di poi, è stato più un amore da show che di sostanza”, aveva raccontato il cantante al Corriere della Sera.

Sembrerebbe che la fine della relazione fosse addebitabile al fatto che Peppino aveva conosciuto già Giuliana Faiella, la donna che poi è diventata la sua seconda moglie e che lo stesso artista ha definito l’amore della sua vita. A Roberta però Peppino ha dedicato anche un brano ovvero uno dei suoi più grandi successi ovvero quello intitolato proprio Roberta. “Non è vero che non ti voglio più. Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta ascoltami, ritorna ancor ti prego. Con te ogni istante era felicità ma io non capivo, non t’ho saputo amar”.

Roberta Stoppa e la scoperta del tradimento: “Presi coscienza della storia con Giuliana…”

L’amore tra Peppino Di Capri e Roberta Stoppa è stato grande nonostante la loro storia finì dopo poco le nozze: “Il nostro matrimonio andava tra alti e bassi come tanti. Presi coscienza della tua storia con Giuliana nella maniera peggiore, quando scoprii di essere incinta… Credevo di poterti riconquistare, anche per Igor, ma non è stato così. Poi, col tempo, ti ho perdonato”. Dopo la storia con Roberta Stoppa, il cantante si sposò in seconde nozze con Giuliana Gagliardi.

Entrambe le donne sono state sicuramente molto importanti per Peppino Di Capri e con entrambe ha instaurato un legame davvero molto forte. “Sono stato geloso, come si fa a non esserlo? “, ha dichiarato Peppino nel corso di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa nel salotto di Serena Bortone. “Sono possessivo delle cose che mi appartengono, sono geloso del microfono che uso guai a chi me lo tocca. Non so, magari è colpa di qualcosa dell’infanzia che mi è stato sottratto”. L’amore nato tra Peppino Di Capri e Roberta è stato sicuramente molto intenso e passionale ed ha fatto anche sognare i fan del cantante tanto che alcuni avevano voluto essere al loro fianco proprio il 3 maggio 1971 che è il giorno del loro matrimonio che si è celebrato a Viareggio.

