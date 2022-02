Roberta Stoppa, ex moglie Peppino Di Capri/ Il figlio Igor: “Un amore da show”

Roberta Stoppa: prima moglie di Peppino Di Capri

Roberta Stoppa è stata la prima moglie di Peppino di Capri. I due si conobbero nel 1959 a Ischia, quando la modella aveva solo 18 anni. Si sposarono nel 1961: “Ci eravamo sposati a 20 anni, era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone. Il giorno dopo la trovo al locale con un leoncino in braccio. Se l’era fatto prestare per far colpo. Col senno di poi, è stato più un amore da show che di sostanza”, ha raccontato qualche anno fa al Corriere della Sera. Nel 1963 Peppino di Capri dedicò la canzone “Roberta” alla moglie: “Lo so, non mi credi, non hai fiducia in me. Roberta ascoltami, ritorna ancor ti prego. Con te ogni istante era felicità ma io non capivo, non t’ho saputo amar”, sono alcuni versi del celebre brano. Alla fine degli anni ’60 Peppino e Roberta affrontarono una grossa crisi coniugale, dovuta anche all’incontro del cantante con la studentessa napoletana Giuliana Gagliardi: “Successe pure che ebbi una rentrée di una notte con Roberta e nacque il mio primo figlio. Fu un trauma, ma Giuliana era molto avanti di mentalità e capì”.

La rottura tra Peppino di Capri e Roberta Stoppa, il figlio Igor Faiella

Con la nascita di Igor Faiella, nel 1970, finì definitivamente il matrimonio di Peppino di Capri con Roberta Stoppa. Qualche anno fa, sulle pagine del settimanale DiPiù, Roberta Stoppa ha raccontato come è finita la loro storia d’amore, che all’epoca fece sognare i fan del cantante: “Il nostro matrimonio andava tra alti e bassi come tanti. Presi coscienza della tua storia con Giuliana nella maniera peggiore, quando scoprii di essere incinta… Credevo di poterti riconquistare, anche per Igor, ma non è stato così. Poi, col tempo, ti ho perdonato”. L’ex moglie del cantante ha rivelato di aver sofferto molto per la separazione da Peppino, che nel 1978 ha sposato Giuliana Gagliardi con cui ha avuto altri due figli: “Tu, Peppino, sostieni che siamo una famiglia allargata. Ma non è così: non potrò mai essere amica di tua moglie. Dici di avere ottimi rapporti con nostro figlio Igor. In realtà tra voi c’è pochissimo dialogo”.

