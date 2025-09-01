Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino Di Capri: chi era la modella torinese che il cantautore sposò nel 1961? Un amore durato circa dieci anni

Peppino Di Capri ha vissuto tanti e intensi amori nella sua vita. Il primo è stato quello con Roberta Stoppa, modella che conobbe in giovane età. L’artista aveva solo vent’anni quando ha incrociato per la prima volta quella che è diventata la sua prima moglie. Roberta era una giovane modella di appena 18 anni, di origini torinesi: tra loro è stato amore al primo sguardo, tanto che poco dopo sono andati a vivere insieme e due anni più tardi si sono sposati. Un amore importante quello con Roberta Stoppa, tanto che Peppino ha sempre descritto il loro rapporto come “un amore da film”.

Champagne di Peppino di Capri: testo canzone e significato/ Passione e amore proibito

I due, infatti, erano belli, giovani e innamorati. Nonostante questo splendido amore vissuto in gioventù, sul finire degli anni sessanta le cose tra loro sono capitolate e Peppino ha cominciato una storia con un’altra donna, Giuliana Gagliardi. Durante un periodo di riappacificazione con la prima moglie, però, Peppino Di Capri ha concepito il figlio Igor, nato nel 1970. Nonostante questo i due si sono separati e Peppino ha vissuto il suo amore con Giuliana.

Chi è Peppino di Capri: gli esordi nella musica da bambino/ La svolta della carriera a Ischia

Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino Di Capri: “Ci siamo sposati quando avevamo vent’anni…”

La prima moglie di Peppino Di Capri è stata al suo fianco per circa dieci anni. I due si sono sposati nel 1961 e lasciati nel 1969, per poi concepire Igor e successivamente separarsi. Parlando del loro amore, Peppino Di Capri ha raccontato: “Io e Roberta Stoppa ci eravamo sposati a 20 anni, era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone…”. Nonostante il loro amore sia poi terminato quando è arrivata Giuliana nella vita dell’artista, la loro è stata una storia d’amore bella e importante, che ha portato a un matrimonio tutto sommato felice, anche se breve, e alla nascita di un figlio molto amato, Igor.

Igor, Edoardo e Dario, chi sono i figli di Peppino Di Capri/ "Solamente uno ha seguito le mie orme"