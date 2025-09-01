Torna in onda Champagne, docu-fiction dedicata a Peppino di Capri: la contestazione di Roberta Stoppa, prima moglie del cantautore.

Questa sera la Rai ripropone una docu-fiction che ha impressionato positivamente fan e addetti ai lavori per le modalità del racconto, per i dettagli della narrazione; stiamo parlando di Champagne, un progetto televisivo che ripercorre la splendida carriera del grande Peppino di Capri. Ovviamente, la trama prende in considerazione anche aneddoti relativi alla sua vita privata con non pochi accenni; motivo che ha alimentato una polemica, risalente a qualche mese fa, da parte di Roberta Stoppa: prima moglie del cantautore.

Perchè Roberta Stoppa ha attaccato Champagne? La prima moglie di Peppino di Capri – come racconta un articolo di Fanpage – prese di mira la narrazione della docu-fiction che, a suo dire, presentava delle lacune evidenti. “Il nostro è stato un grande amore, puro; in quella fiction non c’è nulla di vero”, queste le parole della donna che si dimostrò tutt’altro che d’accordo su come nell’opera televisiva sia stata raccontata la loro storia d’amore.

Roberta Stoppa, la prima moglie di Peppino di Capri non ci sta: “Champagne? Ecco la verità”

C’è un punto specifico alla base del perchè Roberta Stoppa ha attaccato Champagne; la prima moglie di Peppino di Capri – stando a quanto riporta Fanpage – ricorda perfettamente le ragioni e le circostanze relative alla rottura. “Ci siamo lasciati definitivamente quando io rimasi incinta; lui disse che si era innamorato di un’altra. Io presi e andai via”.

Tutt’altro che felice Roberta Stoppa del suo ritratto televisivo, la prima moglie di Peppino di Capri – nel merito di ciò che viene raccontato nella docu-fiction ‘Champagne’ – ha contestato anche la narrazione del rapporto come se, dal punto di vista economico, fosse strettamente dipendente dal cantautore in particolare per il mantenimento del figlio Igor. “Ogni cifra che riceve viene registrata da un notaio”.

