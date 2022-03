Walter Zenga, chi sono le ex mogli: Da Roberta Termali, Elvira Carfagna/ Perchè si sono lasciati?

Grandissimo tra i pali e, dicono, leggendario pure nelle sue conquiste sentimentali: Walter Zenga è stato uno dei protagonisti del calcio italiano tra gli Anni Ottanta e Novanta ma anche un personaggio estroverso e stravagante che ha acceso le cronache gossippare dell’epoca. Anche per questo motivo l’ex Uomo Ragno, oggi commentatore e allenatore, sarà uno degli ospiti di punta della nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere. E sicuramente le tante donne con cui si è accompagnato in passato saranno uno degli argomenti di conversazione del 62enne milanese con la padrona di casa, Silvia Toffanin.

Ma cosa sappiamo, almeno ufficialmente, della vita sentimentale dell’ex portiere che deve in parte il successo del suo nickname al celebre pezzo di Max Pezzali quando gli 883 erano sulla cresta dell’onda? Andiamo con ordine: il buon Walter finora è convolato a giuste nozze ben tre volte. La prima con Elvira Carfagna, dalla quale ha avuto il figlio Jacopo che ha seguito le orme del padre anche se giocando attaccante e pur militando nelle serie minori ha lasciato un buon ricordo di sé siglando più di 100 reti nella sua carriera. La seconda compagna invece era stata la più ‘mediatica’ Roberta Termali, che invece l’ha reso padre di Nicolò e Andrea, questi invece diventato portiere come il papà ma noto al grande pubblico soprattutto per aver partecipato alla prima edizione VIP di “Temptation Island” e alla quinta del “Grande Fratello VIP”.

ELVIRA CARFAGNA E ROBERTA TERMALI, CHI SONO LE PRIME DUE EX MOGLI DI WALTER ZENGA?

Non c’è due senza tre ed ecco che Zenga ha sposato in terze nozze anche Raluca Rebedea, donna rumena da cui ha avuto la sua prima figlia femmina (Samira, nata nel 2009) e successivamente il piccolo Walter jr. che oggi è arrivato oramai a 10. Senza dilungarci sulle tante vicende sentimentali dell’ex portiere con Marina Perzy e Hoara Borselli, scopriamo qualcosa di più su Elvira Carfagna e e Roberta Termali. La prima, in occasione di una ospitata da Barbara D’Urso, ha vuotato il sacco raccontando le presunte scappatelle dell’ex compagno, che però ha negato: “Lo trovai in camerino con Roberta Termali” ha raccontato la Carfagna, lamentandosi per quel tradimento. “Dopo dieci mesi che ci siamo lasciati è nato il primo figlio” ha rivelato, accennando al fatto che la Termali aveva pure frequentato casa sua presentandosi come una amica.

Per quanto concerne la bionda conduttrice televisiva, nata nel 1964 finì ancora di più al centro delle cronache mondane per via della relazione con Zenga che poi sposerà in seconde nozze: dopo il debutto tv sulle reti Mediaset, conobbe il futuro marito durante la trasmissione “Forza Italia” condotta da Fabio Fazio, portandolo all’altare (si fa per dire dato che si sposarono in comune…) poi nel 1992 e rendendolo padre di Andrea l’anno successivo dopo la nascita di Nicolò. “Non ho mai tradito Walter, ero e sono ancora per la monogamia” disse una volta la Termali ammettendo le sue idee apertamente tradizionaliste su matrimonio e affini. I due, per la cronaca, si lasciarono successivamente nel 1997 quando Zenga si apprestava a fare la sua breve esperienza nel calcio a stelle e strisce.



