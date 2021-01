Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga: “Dovrebbe chiedere scusa”/ “Non parlo di…”

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga e madre di Nicolò e Andrea, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 27 gennaio, parla del rapporto tra i propri figli e il padre Walter Zanga. La Termali chiarisce di non sentire l’ex marito da tantissimi anni e di non voler parlare di lui. Tuttavia, essendo la madre di Andrea e Nicolò, ritiene che, forse, delle scuse, sarebbero doverose ricordando la delusione vista sul volto dei figli dopo il matrimonio di Jacopo, il primogenito di Zenga. “Io non c’ero a quel matrimonio, ma ricordo la delusione dei miei figli” – spiega a Chi Roberta Termali che, poi, aggiunge – “Ci tengo a specificare molto chiaramente, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter perchè non lo sento da tanto tempo e lui potrebbe dirmi ‘fatti i fatti tuoi’ e lo stesso deve valere per lui nei miei confronti”.

Walter Zenga rappresenta ormai il passato di Roberta Termali che, tuttavia, di quell’amore, avrà sempre un ricordo perchè le ha donato i figli Nicolò e Andrea. “Sono 24 anni che ci siamo lasciati. Non ho nulla da dire se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki perchè ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo”, ha aggiunto ancora.

ROBERTA TERMALI: “GUAI A CHI FA SOFFRIRE I MIEI FIGLI”

Innamorata dei figli Nicolò e Andrea che le hanno sempre dimostrato tutto il loro amore, Roberta Termali, ai microfoni di Chi, chiarisce di non avere alcuna intenzione di parlare continuamente delle vicende private della sua famiglia. “Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattelare i fatti di casa nostra a differenza di quanto fanno gli altri. L’ho trovato davvero ingiusto”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Spero che il mio punto di vista sia chiaro […] Da madre non posso dire altro che guai a chi fa soffrire i miei figli. Io sono una tigre. Mi butterei nel fuoco per loro“. Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda il 29 gennaio, dovrebbe esserci il tanto atteso incontro tra Andrea e Walter Zenga.



