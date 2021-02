Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga/ “I miei figli Andrea e Nicolò ritrovino…”

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga e mamma di Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip 2020 e di Nicolò, si augura che i figli ritrovino la serenità e che riescano a recuperare il rapporto con il padre. La partecipazione di Andrea al reality show condotto da Alfonso Signorini ha portato ad un confronto tra il gieffino e il padre Walter Zenga che, questa sera, si confronterà anche con Nicolò. Sarà un incontro toccante ed emozionante che potrebbe dare il via ad un nuovo capitolo del rapporto tra l’ex calciatore e i figli nati dal suo matrimonio con Roberta Termali.

Quest’ultima, dopo aver assistito dalla tv al confronto tra l’ex marito e il figlio Andrea ed essersi emozionata di fronte all’incontro tra i suoi figli, attraverso le pagine del settimanale Di Più aveva lanciato un messaggio di pace a Walter Zenga augurandosi di poter costruire una grande famiglia allargata.

ROBERTA TERMALI, PACE CON L’EX MARITO WALTER ZENGA?

Roberta Termali e Walter Zenga riusciranno a dare inizio ad un nuovo capitolo del loro rapporto donando ai figli Andrea e Nicolò la serenità perduta? E’ questo il desiderio più grande dell’ex moglie di Zenga. “Vorrei che un giorno potessimo sederci tutti al tavolo, qui a Osimo, e mangiare serenamente. Con nuove mogli, figli arrivati da altri matrimoni, compagni di vita e fidanzati. Tutti insieme. Alla fine la vita è una sola e c’è sempre tempo per fare pace, per cambiare idea, per tornare indietro e soprattutto per chiedersi reciprocamente scusa. La cosa importante è che i ragazzi ritrovino la serenità, per loro farei qualunque cosa e dimenticherei ogni dissapore e sono convinta che anche Walter vorrebbe le stesse cose”, ha detto la Termali al settimanale Di Più. Parole che hanno riempito di gioia il cuore di Andrea a cui Alfonso Signorini ha mostrato le parole della madre.



