Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga/ “Nicolò ha sofferto più di tutti e protetto Andrea…”

Roberta Termali è l’ex moglie di Walter Zenga, la donna che abbiamo avuto modo di conoscere e vedere anche in tv al Grande Fratello Vip 2020 ospite per incontrare il figlio Andrea, vippone di questa edizione. Il giovane continua ad essere protagonista silente di questo programma ed evita sempre di tirare fuori la storia di suo padre ma le poche volte che lo ha fatto è successo di tutto tanto che il portierone si è addirittura prodigato a smentire tutto scrivendo sui social un post che ha lasciato tutti interdetti anche la stessa ex moglie che ha preso la parte dei figli invitando il suo ex marito a scusarsi con loro per tutto quello che ha fatto. Questa sera Walter Zenga sarà osservato speciale perché prenderà parte al programma in veste di ospite proprio per incontrare il figlio, cosa succederà a quel punto in famiglia?

Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga, prende le parti di Andrea e attacca il suo ex

Roberta Termali ha deciso di rompere il silenzio già nei giorni scorsi soprattutto dopo quello che è venuto fuori nei programmi domenicali di Barbara d’Urso in cui si è parlato in lungo e in largo della famosa richiesta del padre di rinunciare al suo cognome. Senza entrare nel merito di quanto è successo in passato, visto che ormai è un capitolo chiuso e ben sepolto, la Termali si è limitato a fare una sorta di appello al marito: “Non ho nulla da dire, se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Niki lavora in un’azienda, ‘si fa il mazzo’; Andrea prima del GF Vip faceva l’agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c’era… qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza del cuore”. Il suo appello sarà arrivato al diretto interessato? Lo scopriremo solo questa sera.



