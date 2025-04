I rapporti tra Andrea Zenga e il papà non sono mai stati dei migliori, soprattutto fino al 2021 circa. Il modello è infatti cresciuto solo con la mamma, Roberta Termali, che gli ha fatto da mamma e da papà per tanto tempo. I genitori, infatti, hanno divorziato quando lui era appena un bambino: era il 1997. Ma chi è Roberta Termali, madre di Andrea Zenga, che lo ha cresciuto con amore e cura, spesso sostituendosi anche al padre? Di recente Roberta Termali è diventata anche nonna: Andrea ha infatti avuto una bimba, Camilla, nata dall’amore con Rosalinda Cannavò.

Andrea Zenga, chi è: il rapporto con il papà Walter Zenga e la figlia Camilla/ "Ora un altro figlio"

E proprio parlando dell’attrice, che ha conosciuto durante l’esperienza al Grande Fratello VIP nel 2021, la mamma di Zenga aveva dichiarato: “Gli occhi di mio figlio non mentono mai, con lei sta provando emozioni fortissime… Entrambi mi sembra siano alla ricerca di una serenità che meritano; non posso che essere contenta per lui e per entrambi”. Un rapporto che dunque è stato benedetto da Roberta Termali fin da subito: la donna, dagli inizi, ha creduto nell’amore tra il figlio e Rosalinda, sostenendo entrambi nel proseguire il loro rapporto.

Chi sono Jacopo, Nicolò, Walter Jr e Samira, fratelli di Andrea Zenga/ Una famiglia allargata: "Tra noi..."

Roberta Termali, madre di Andrea Zenga: le esperienze televisive e poi l’amore con Walter

Andrea Zenga ha sempre avuto con la mamma Roberta un rapporto profondo e stretto. La donna, infatti, ha cresciuto i suoi figli da sola e il modello non ha mai nascosto di essere stato a lungo convinto che l’unico modo per fare il genitore fosse quello della mamma, non concependo dunque il comportamento del padre. La madre di Andrea Zenga oggi vive una vita piuttosto privata ma in passato è stata una conduttrice televisiva attiva prevalentemente negli anni Ottanta, alla guida di rotocalchi sportivi. Proprio così è nato l’amore con Walter Zenga, che ha portato alla nascita di due figli. Negli anni Duemila si è concentrata su trasmissioni di televendita su canali privati. Oggi vive la sua vita lontana dalla tv.