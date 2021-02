Roberta Termali, mamma Andrea e Nicolò Zenga/ “C’è altro oltre al cognome”

Roberta Termali, la mamma di Andrea Zenga ha rivelato alcuni retroscena sul figlio attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Ospite del programma radiofonico “Happy di Cristiano Vaccaroni” in onda su Radio Arancia, l’ex moglie di Walter Zenga parlando proprio dell’esperienza del figlio nel reality show di Canale 5 ha dichiarato: “è difficile interpretare un ruolo ed essere diversi da come si è. Ti dimentichi di avere le telecamere puntate dopo due giorni. Andrea prima di entrare aveva moltissimi dubbi, ne abbiamo parlato tanto perché non sentiva di meritrare l’entrata. Forse il suo cognome gli ha aperto la porta del provino, poi però è diventato irrilevante all’interno del programma. Ora è solo Andrea con il suo carattere dolce e sta facendo un bel percorso”. Non solo, la Termali ha aggiunto: “quando è stato chiamato per il provino, ne abbiamo parlato. Lui era titubante, perché temeva di non avere un merito particolare per rientrare nelle scelte degli autori, mentre io ho sempre pensato che se fosse stato se stesso avrebbe senz’altro guadagnato l’affetto dei suoi coinquilini e del pubblico. Conosco bene la sua sensibilità, le sue debolezze e i suoi punti di forza”.

Roberta Termali sull’ex marito Walter Zenga: “il matrimonio è andato in crisi mentre ero in attesa”

Roberta Termali è felice della partecipazione del figlio Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 2020. Da quando il figlio di Walter Zenga è entrato nella casa sui social in tantissimi hanno parlato e commentato con l’hashtag #andreazenga e la mamma ha rivelato: “attraverso i messaggi che le persone, anche sconosciute, mi inviano sento il calore e l’affetto rivolto a mio figlio e sono moltissime le mamme e le donne che mi scrivono. Le ringrazio davvero per la loro vicinanza”. Impossibile non parlare dell’ex marito Walter Zenga, l’ex portiere dell’Inter, con cui oggi non ha alcun rapporto. Intervistata da Novella 2000 la Termali ha precisato: “non credo di possa parlare di polemiche, riguardo la frase di Andrea. E’ la verità. Purtroppo il matrimonio con Walter Zenga è andato in crisi mentre ero in attesa ed è finito quando lui aveva poco meno di tre anni. Walter era molto impegnato nel suo lavoro in giro per il mondo. A Milano non ci vedevamo quasi più e poi ci siamo trasferiti a Osimo, nelle Marche, dove viviamo ancora”. Infine sulla vicenda madre – padre ha concluso dicendo: “non c’è una brava mamma o un bravo papà, io sono una chioccia e sono molto soddisfatta di tutti e quattro i miei figli. Ho tramesso come valore fondamentale quello della dolcezza e Andrea non potrebbe che essere un ragazzo con un carattere così limpido”.



