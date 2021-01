Roberta Termali, seconda moglie Walter Zenga/ “Io gli portavo i figli, ma lui…”

C’è da scommettere che il nome di Roberta Termali ritornerà più volte nel corso della puntata di oggi di Domenica Live. La seconda moglie di Walter Zenga, infatti, non solo vedrà il figlio Nicolò protagonista di un confronto con il figlio di primo letto del campione nerazzurro, Jacopo, ma è probabile che venga anche chiamata in causa da un’altra ospite di Barbara D’Urso, ovvero Elvira Carfagna, prima moglie di Zenga. Roberta Termali di recente ha detto la sua sul ruolo di Walter Zenga nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi”: “Io ho sempre invitato i miei figli ad avere un rapporto con il padre, e mi sono sempre adoperata perché si incontrassero: da Osimo li portavo a Milano perché Walter, che li passava a prendere a casa dei miei genitori, li potesse vedere senza “scomodarsi”. Certo, a detta dei ragazzi, la qualità del tempo che passavano insieme non era eccezionale“.

Roberta Termali, seconda moglie Walter Zenga

Nei giorni scorsi Roberta Termali è stata destinataria di qualche frecciatina da parte della prima moglie di Walter Zenga, quella Elvira Carfagna che proprio oggi sarà ospite in puntata. L’ex valletta di Giochi di coppia ha infatti dichiarato: “Chi potrebbe forse lamentarsi, ma non lo fa, potrebbe semmai essere mio figlio perché lui mi tradì e ci lasciammo quando Jacopo aveva appena 1 anno e mezzo e Walter appena firmato un contratto miliardario. Ma, nonostante tutto, nel tempo i rapporti si sono sistemati, Jacopo ad esempio ha raggiunto il padre anche diverse volte a Dubai e lui prima di tutto questo clamore, gli aveva scritto anche un affettuoso post su Instagram di questo tenore «Io per te ci sarò sempre»“. Elvira Carfagna aggiungerà carne sul fuoco? E Roberta Termali si sentirà in dovere di risponderle?



