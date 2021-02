Roberta Termali/ “Walter Zenga? Ho sempre lasciato piena libertà ai miei figli”

Roberta Termali, la ex moglie di Walter Zenga, ospite di CasaChi ha parlato dell’incontro tra i figli Andrea Zenga e Nicolò all’interno della casa del Grande Fratello. La madre sottolinea come i fratelli siano da sempre legatissimi: “ce l’hanno anche i due piccoli che hanno 20 mesi di differenza in confronto ad Andrea e Nicolò che hanno 4 anni di differenza. Le due coppie di figli formano un quartetto alleato in tutto e per tutti, ma Nicki e Dede sono una cosa sola. Ho una vocazione materna e avere quattro ragazzi così uniti, che si vogliono così bene. Io ieri sera li ho visti molto emozionati”. Poi la Termali racconta come ha vissuto il momento dell’incontro: “stavo piangendo tutte le mie lacrime, stavo malissimo, stavo a casa con il mio compagno che mi ha supportata tantissimo perchè è stato un momento. Andrea era un groviglio di emozioni e il non poter fare niente, senza poter arrivare e sfondare quella porta rossa e abbracciarmelo e dirgli che sarebbe andato tutto bene, è stata una situazione incredibile”. Impossibile non parlare del rapporto mancato con il padre Walter Zenga con la Termali che sottolinea ancora una volta di averli lasciati liberi di scegliere.

Roberta Termali: “mi hanno proposto due volte l’Isola dei Famosi”

“Loro si sono sempre molto gestiti da soli il rapporto con il papà. Io ho sempre guardato, supportato e consigliato. E’ chiaro che un genitore, un padre è importante nella vita, ma oramai loro sono diventati grandi e faranno la loro strada. Non ho nessuno niente in contrario, ci mancherebbe, ho sempre lasciato a loro piena libertà di decisione e di azione” – ha sottolineato Roberta Termali. Gabriele Parpiglia poi ipotizza un fidanzamento fra Andrea Zenga e Dayane Mello e poi cita una notizia “tu vuoi fare Ballando con le stelle e non il Grande Fratello Vip?”. La Termali prima risponde all’ipotesi Dayane Mello: “se me la porta e sono innamorati certo che si! Sono felice se lo vedo felice. Il suo sogno è avere una figlia femmina”. Su Ballando: “era il mio sogno andare lì, era il mio programma preferito. 10 anni fa ho fatto un incontro con Milly Carlucci e poi per una serie di cose poi non andavo bene e non se ne fece nulla. Avevo il numero di Milly, quindi ogni anno quando sapevo che c’erano i casting mandavo un messaggino. Poi sono passati gli anni, mi sono incriccata un pò e niente…”. A sorpresa la ex moglie di Zenga rivela: “si mi hanno proposto due volte l’Isola dei Famosi nel 2007 e 2009”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA