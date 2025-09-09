Roberta Volpicella, chi è la compagna di Simone Montedoro nonché make-up artist della Rai: come si sono conosciuti e l'ipotesi matrimonio

Chi è Roberta Volpicella, compagna di Simone Montedoro

Oggi pomeriggio, martedì 9 settembre 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con Caterina Balivo e tra gli ospiti in studio ritroviamo anche Simone Montedoro. Celebre volto delle fiction televisive, nonché new entry nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, l’attore da diversi anni è sentimentalmente legato alla compagna Roberta Volpicella, conosciuta proprio in un contesto televisivo.

Che cosa sappiamo in merito a Roberta Volpicella, compagna di Simone Montedoro? Anche lei lavora nel mondo della televisione, nello specifico dietro le quinte, essendo una stimata make-up artist della Rai e con una grande passione per l’arte e per la fotografia, come si intuisce anche dai suoi profili social.

Prima di lei, Simone Montedoro ha avuto un’importante relazione con l’ex compagna Lara Carnevale; da lei ha avuto il suo primo figlio, Matteo, nato nel 2014, sino alla fine della loro storia d’amore.

Simone Montedoro e Roberta Volpicella: come si sono conosciuti

Simone Montedoro e la compagna Roberta Volpicella si sono conosciuti nel 2021 e dalla loro storia d’amore è nata una figlia di nome Vittoria. Ma come si è conosciuta la coppia? A raccontarlo è stato lo stesso attore, ospite a inizio anno sempre di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1.

“Ci siamo conosciuti dopo Tale e quale show, non sul lavoro“, ha raccontato. “Eravamo in sala trucco, agli opposti; ci siamo incontrati per la prima volta solo alla fine della trasmissione e dal primo sguardo abbiamo sentito qualcosa di importante“.

Ma chi ha fatto davvero il primo passo? L’attore ha dichiarato che “è stata una cosa intuitiva di tutti e due; siamo partiti per lavoro ma ci sentivamo al telefono come due adolescenti fino alle 4 del mattino”. In merito poi all’ipotesi di coronare questa relazione con il matrimonio, Montedoro ha rivelato: “Perché no! Però piano piano, è un momento molto importante”.