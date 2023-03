Roberta vuole far pace col figlio Alessio a C’è posta per te/ “Insulti per il nuovo fidanzato più giovane”

La storia di Roberta e il figlio Alessio a C’è posta per te 2023: “Tre anni che mi ignora”

Tra le storie della puntata di C’è posta per te del 4 marzo 2023 c’è anche quella di una mamma. Fa il suo ingresso in studio Roberta, che viene per il figlio Alessio che da tre anni non vuole né vederla, né sentirla e questo perché la donna ha un nuovo compagno, David, di 17 anni più giovane. Da Alessio la donna racconta di aver ricevuto insulti e accuse perché il compagno non solo è più giovane ma è anche di colore.

Roberta e il suo ex marito di sono separati tempo prima, poi poco dopo ha conosciuto David. Inizialmente ad Alessio David piace, poi però le cose sono cambiate. Il ragazzo ha rifiutato la storia tra i due, mettendo la madre di fronte a un bivio: o David o lui. Lei non ha ceduto al ricatto e il figlio si è definitivamente allontanato.

Alessio chiude la busta alla mamma Roberta: “Non mi frega di lei”

Di fronte al figlio Alessio, Roberta esordisce commossa: “Se sono qui stasera è perché questa è l’ultima spiaggia. Dopo C’è posta non saprei più che cosa fare. Sono tre anni e tre mesi che io e te non abbiamo nessun tipo di rapporto. Tutto ciò che faccio e che ho fatto ho sempre e solo ricevuto insulti e parolacce. Mi sembra di stare in un tunnel freddo e silenzioso. Spero di riabbracciarti presto, perché la mamma è una sola e nessuna può prendere il suo posto”.

Alessio appare sin da subito poco predisposto alla riappacificazione con la madre. Si dice indifferente di fronte alla madre e al fidanzato Alessio e chiama invece ‘mamma’ la nuova compagna di suo padre. Roberta piange, chiede ad Alessio di dargli una seconda chance, ma lui non cede. Chiude la busta e va via: “Non me ne frega nulla di lei”.

