Roberta Zacchero de Il Collegio “Molestia in treno”/ “Un verme schifoso si toccava..”

“È appena successa una cosa disgustosa.” Così Roberta Zacchero, che molti conosceranno per la sua partecipazione al reality di Rai 2 Il Collegio, ha esordito in una serie di post su Instagram, spiegando di aver appena subito una molestia in treno. Nelle immagini condivise nelle stories, Roberta trema ed è in lacrime: “Mi si è seduto davanti un verme schifoso, che ha iniziato a toccarsi di fronte a me. – ha allora spiegato – Ovviamente dopo averlo filmato mi sono alzata e ho cambiato posto. Il mondo è un posto orribile.” Così ha tranquillizzato i tantissimi follower (quasi 1 milione), spiegando “Ora sto bene, ho finito di piangere dalla rabbia. Ma ecco come c*zzo rendete ogni donna quando la violate.” Infine, per evitare beceri commenti, la giovane ha tenuto anche a mostrare il suo abbigliamento: “Ecco come sono vestita, per tutti quelli che dicono che è colpa di noi donne e per il nostro abbigliamento”.

Roberta Zacchero racconta la molestia sul treno: “Sono scoppiata a piangere, dallo schifo alla paura”

I commenti beceri però sono arrivati comunque. Proprio per questo, Roberta Zacchero ha tenuto a spiegare personalmente quanto accaduto sul treno: “Ieri sono arrivata tardi a casa e non ho voluto mettere altra carne sul fuoco. – ha esordito – Non sono stata creduta da tantissima gente, invece quando una donna racconta una cosa del genere dovrebbe essere creduta a prescindere! Non sono una influencer che cerca il gossip…”. Così ha raccontato dell’incontro con quest’uomo che si è poi seduto di fronte a lei, iniziando a toccarsi: “Lui ha iniziato a fare movimente espliciti, versetti, occhiatine, a toccarselo e a farmi vedere che era ben felice di farlo. – impossibile rimanere al suo posto – Io mi sono alzata e ho cambiato posto, poi sono scoppiata a piangere perché quello che ho provato era un mix di emozioni, dallo schifo alla paura”, ha concluso l’ex allieva del Collegio.

