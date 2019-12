Roberta Zacchero e George Ciupilan stanno assieme/ Il collegio, Maggy Gioia “Finirà…”

Scoppia l’amore fra due concorrenti del programma di Rai Due, “Il collegio 4”, edizione che si è conclusa esattamente una settimana fa. Stiamo parlando precisamente della biondissima Roberta Zacchero, e di George Ciupilan. A rendere pubblica la relazione fra i due ex studenti anni ’80, è stata la stessa Roberta, che attraverso la propria pagina Instagram ha appunto pubblicato un paio di scatti che lasciano ben poco spazio ai dubbi: si vedono infatti i due avvinghiati mentre si scambiano delle effusioni molto romantiche, con tanto di dedica della studentessa rivolto al suo nuovo boyfriend: “Rendi la realtà, migliore dei miei sogni. Bestiolina”. L’ex collegiale, come ci ricordano i colleghi di Fanpage, non è di certo nuova a flirt con personaggi conosciuti, visto che ad ottobre, la 16enne frequentava Gianni Musella, altro concorrente sempre de “Il collegio 4”.

IL COLLEGIO, ROBERTA ZACCHERO E GEORGE CIUPILAN STANNO ASSIEME: LA REAZIONE DEGLI EX COMPAGNI DI CLASSE

Si parla anche di un presunto flirt con Samuel Fazzi, mentre sembra che George frequentasse Claudia Dorelfi. E proprio quest’ultima, raccontava a Fanpage.it poche settimane fa: “Tra le persone che mi sono andate meno a genio c’erano Gianni e George per il semplice motivo che avevano caratteri forti come il mio. Eravamo come cane e gatto ma ciò non mi ha impedito di affezionarmi molto a loro”. Resta il fatto che la notizia del fidanzamento, o presunto tale, fra Roberta e George ha fatto in breve tempo il giro del web (la foto ha già superato quota 250mila like), ed è ovviamente giunta anche agli altri concorrenti della scuola di casa Rai, a cominciare da Maggy Gioia, che senza troppi giri di parole ha commentato: “Tanto prima o poi finirà”. Immediata la replica della stessa Zacchero che ha voluto ribattere semplicemente con dei cuori. Anche Gianni Musella si è esposto, ma postando anch’egli delle semplici emoticon a cuoricino, non sbilanciandosi più di tanto.

