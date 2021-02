Roberta Zacchero, ex fidanzata George Ciupilan / L’anoressia e i motivi della rottura

Roberta Zacchero è l’ex fidanzata di George Ciupilan, attuale concorrente del reality Rai La Caserma ed ex studente de Il Collegio. Proprio nel docu-reality di Giancarlo Magalli, Roberta Zacchero aveva conosciuto George Ciupilan: un’esperienza intensa, vissuta sotto le telecamere e davanti a milioni di telespettatori. Un’esperienza condivisa con un compagno di viaggio speciale come George, con cui è scattata quasi subito la scintilla. Ma come spesso accade, una scintilla può rimanere tale senza andare oltre. La quotidianità ha evidentemente messo a dura prova il loro rapporto, sbocciato in tv e sfumato lontano dai riflettori. Roberta Zacchero, in ogni caso, sembra aver archiviato senza strascichi il suo passato sentimentale. Sui social si definisce “il capo di se stessa” e senza regole, descrivendosi come una persona indipendente.

Roberta Zacchero, ex fidanzata George Ciupilan

Da quando i suoi genitori si sono separati, Roberta Zacchero vive col papà a Torino. In passato ha dovuto fare i conti con seri problemi di salute, lottando contro l’anoressia. Adesso si gode la celebrità, con 900mila followers e l’etichetta da influencer che sembra calzarle a pennello. Il periodo de Il Collegio sembra lontano anni luce, eppure non è passato molto tempo dalla sua esperienza in Rai nelle vesti di studentessa.



