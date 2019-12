Roberta Zacchero/ Il Collegio: “Mai stata con Gianni! Di George mi ha colpita…”

Roberta Zacchero è una delle protagoniste dell’ultima edizione de Il Collegio. La ragazzina bionda, ha conquistato anche il primato di alunna migliore della classe 1982, per via della sua buona capacità di comunicazione. Nel corso del docu-reality di Rai2, ha avuto anche una breve conoscenza con Samuele Fazzi. Una volta fuori, tornati alla vita di tutti i giorni, si è pensato che la giovane avesse intrapreso una relazione con Gianni Musella, trapper e anche lui protagonista dello stesso programma. In queste ore però, la ragazza ha voluto finalmente fare chiarezza, affermando che con quest’ultimo non ci sia mai stata alcuna implicazione sentimentale ma solamente una grande amicizia. “Ci tengo a precisare che a differenza di quello che hanno scritto i giornali (fake news) io e Gianni non siamo mai stati insieme. Non c’è mai stato nulla di più di un’amicizia. Quindi evitate di inventare storie create su una foto (non sapete nemmeno com’è andata la faccenda della foto)”. L’immagine alla quale si riferisce, mostrava Roberta e Musella mano nella mano, con la dedica “Tu insegnami a volare”. Da queste parole il comprensibile fraintendimento.

Roberta Zacchero smentisce la storia con Gianni Musella e parla di George Ciupilan

È invece reale la storia d’amore nascente con George Ciupilan, anche lui compagno di Collegio. “Rendi la realtà, migliore dei miei sogni. Ti amo bestiolina”, ha scritto Roberta su Instagram. La Zacchero, ha anche precisato da cosa è stata colpita: “Probabilmente in molti non ci crederanno, ma di George mi ha colpito molto la testa, il modo che ha di ragionare e la sua maturità. Nonostante sia un bel ragazzo, e questo non l’ho mai negato, mi ha colpito molto di più la sua testa. Come gestiamo la lontananza? Prima d’ora non era molto a favore delle relazioni a distanza, ma tra me e George ci sono solo due ore di treno e riusciamo a vederci ogni weekend. L’unica cosa è che io vado a scuola il sabato e quindi non riusciamo a stare tanto insieme”, ha raccontato su Instagram.

