Roberta Zacchero/ Il legame con Gianni Musella… (Il Collegio 4)

Sempre più contestatrice Roberta Zacchero: nella puntata de Il Collegio 4 della scorsa settimana, la ragazza ha preso le distanze dal suo aplomb da rappresentante della classe. A causa della relazione negativa del dottor Bruschi, il Preside ha deciso infatti di dividere la classe in due gruppi, maschi e femmine. Roberta ha contestato subito il gesto ed ha cercato di unirsi subito ai compagni, ma è stata fermata dalla Sorvegliante. Anche se poi la sua polemica è continuata anche in dormitorio, dove ha trovato in Claudia Dorelfi e Asia Busciantella un valido sostegno. Solo l’intervento di Mariana Aresta, per una volta contraria alla piccola rivolta, è riuscito a porre finire al tutto. Clicca qui per guardare il video di Roberta Zacchero. Si è trattato però alla fine solo di una parentesi, visto che Roberta è ritornata ad essere la ragazza matura di sempre quando il Preside ha deciso di vietare la gita a Martina Brondin e Mario Tricca per via dello scontro avvenuto in classe. “Ricordati che hai 17 anni”, ha detto all’amica prima di abbandonare l’istituto.

Roberta Zacchero, Il Collegio 4: il legame con Gianni Musella

Non ci sono dubbi: Roberta Zacchero ha stretto un legame particolare con Gianni Musella, un altro degli studenti de Il Collegio 4. “Ognuno di noi dovrebbe avere un amico come Gianni nella propria vita, ve lo auguro”, scrive infatti la ragazza pubblicando due scatti con il ragazzo. Fra i commenti troviamo quello di Gianni, “chi è l’amico migliore che hai?” e quello di Nicolò Robbiano, “Torino Spacca”, ma sono i like conquistati finora a sorprendere: quasi 167 mila. Clicca qui per guardare la foto di Roberta Zacchero e Gianni Musella. In settimana però la ragazza ha incontrato anche George Ciupilan, per uno shooting di fine novembre, ma la rivelazione riguarda un altro dettaglio. Nelle Storie infatti rivela di avere nel cuore una serie di foto in particolare, di cui parlerà solo in seguito e che per ora è rappresentata da un unico scatto condiviso: Roberta si trova in una vasca da bagno prima di bolle, con il trucco rigato dalle lacrime.

Un vero amico





