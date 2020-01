Roberta Zacchero insulti a Claudia Dorelfi/ Lite social “Vuoi copiare qualcos’altro?”

Siamo entrati nel nuovo anno con la prima lite social. Protagoniste del primo litigio social del 2020 sono Roberta Zacchero e Claudia Dorelfi, le due protagoniste dell’ultima stagione de Il Collegio 4. Le due collegiali, infatti, hanno concluso il 2019 con una vera e propria litigata a suon di Instagram Stories che tanto hanno incuriosito i fan. Tutto è nato dal commento di Roberta che avrebbe accusato la ex collega di averle copiato lo stile. La prima accusa velata, vera o fittizia, riguarda il piercing che la ex collegiale vorrebbe farsi andando così a copiare l’ “amica”. In realtà in molti pensano che dietro questo litigio social ci sia qualcosa di molto più grave; diverse voci, infatti, parlano della possibilità che entrambe le due star de Il Collegio siano state contattate dalla stessa agenzia. Che possa essere stato davvero questo il motivo del loro litigio? Non è dato saperlo anche se pure nelle storie successive le due ragazze hanno continuato a lanciarsi velate frecciatine.

Roberta Zaccaro: “la cosa non vi riguarda” e Claudia Dorelfi risponde: “non vi posto tutta la chat”

Dopo la prima Instagram Stories che ha fatto scattare la polemica tra i fan di Roberta Zacchero e Claudia Dorelfi, la situazione non si è placata, visto che entrambe le due ex allieve de Il Collegio 4 hanno voluto dire la loro con una serie di messaggi pubblicati e condivisi con i propri fan su Instagram. Roberta Zaccaro in una Instagram Stories scrive: “a confronto di altri, vi pregherei di non scrivere nessun tipo di insulto. Siete stati messi in mezzo ad una cosa che non vi riguarda” come quasi a voler mettere la parole “fine” su quanto successo. Claudia Dorelfi, invece, si difende scrivendo un lunghissimo messaggio in cui, velatamente accusa la ex collega: “non vi posto tutta la chat perchè non ce ne è bisogno, vi dico solo che mi ha risposto ad una storia dicendomi ‘ non so vuoi copiare qualcos’altro?’. Con questo ragazzo chiudiamo l’anno per il 2020 ho molti progetti in cui sarete protagonisti e voglio portarvi con me in tutto. Sarà un anno impegnativo ma sono sicuro pieno di novità e scoperte nuove, ci consoceremo meglio e vi farò vedere chi sono davvero, sono stata me stessa fino ad ora ma ancora non mi conoscete del tutto e piano piano lo faremo insieme”. Chissà che Roberta non decida di replicare alla ex collega de Il Collegio 4!

© RIPRODUZIONE RISERVATA