Robertino Loreti, chi è e vita privata/ Due matrimoni “Ultimo figlio stessa voce ma…”

Robertino Loreti: chi è il noto cantante celebre negli anni Sessanta

Chi è Robertino Loreti? Considerato uno dei maggiori interpreti della canzone italiana degli anni Sessanta e noto semplicemente come Robertino, ha avuto un’importante carriera come cantante che gli ha permesso di farsi conoscere anche all’estero ed in modo particolare nei paesi della ex Unione Sovietica. Come non ricordare la celebre canzone “Un bacio piccolissimo” del Sanremo 1964? In tanti lo ricorderanno – soprattutto gli italiani all’estero – per il brano “Un dollaro d’amore”, bellissima canzone d’amore. All’estero deve il suo successo per aver interpretato i grandi classici della tradizione napoletana come “O Sole Mio”, “Mamma”, “Non ti scordar di Me” e “Santa Lucia”.

Oggi Roberto Loreti ha 75 anni. Romano di nascita iniziò da giovanissimo a compiere i primi passi nel mondo della musica. Aveva appena 17 anni quando calcò il palco di Sanremo con la canzone che contribuì al suo successo. Non solo ma musica però ma anche il cinema dal momento che Robertino è comparso anche in due film italiani: I giardini del diavolo nel 1971 e La bolognese, del 1975. Non mancano sue presenze in film per il pubblico tedesco. Nella sua infanzia ha inoltre recitato anche in Anna (1951) e Il ritorno di Don Camillo (1953).

La vita privata di Robertino Loreti: due matrimoni e tre figli

Da qualche anno Robertino Loreti sarebbe scomparso dalla scena artistica dopo un grande successo che lo ha travolto soprattutto da giovanissimo. Nel 1973, come ricorda iLovs.ru, Robertino decise di cambiare mestiere dedicandosi ad un negozio di alimentari, ma poi dieci anni dopo tornò al suo primo grande amore, la musica. Nella storia musicale, non c’è mai stato un bambino così popolare come lo è stato lui.

In merito alla vita privata di Robertino Loreti, si sa che è stato sposato due volte. Una volta il cantante confidò, parlando delle sue numerose fan: “La figlia della contessa era innamorata di me e sognava di sposarmi”. Il primo matrimonio lo celebrò in gioventù: i genitori della ragazza erano artisti di operetta e la stessa moglie era una attrice. Da quel matrimonio nacquero due figli. Più tardi però Robertino dovette far fronte alla dipendenza dell’alcol della moglie ma dopo 20 anni di matrimonio giunse il divorzio. La seconda moglie è Laura Rozzo. L’incontro avvenne all’ippodromo e dal loro matrimonio è nato il terzo figlio del cantante, Lorenzo. Pare che l’ultimo arrivato da piccolo avesse la stessa voce angelica del padre che tuttavia non incoraggiò mai questa passione.

