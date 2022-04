Robertino piange per Serena Bortone/ “Sei uguale a mia madre, mi stai…”

Robertino, il bambino prodigio si commuove a Oggi è un altro giorno

Robertino è stato un bambino prodigio. A 15 anni era già famoso in tutto il mondo. “Mi hanno scoperto a 12 anni”, racconta l’artista che è nato in una famiglia di otto figli e che ha scelto di raccontarsi nella puntata di Oggi è un altro giorno del 25 aprile. “C’era fame”, racconta Robertino che, poi, guardando attentamente Serena Bortone torna indietro nel tempo riconoscendo nell’immagine della conduttrice la madre da giovane. Robertino, infatti, non trattiene le lacrime e afferma di vedere in Serena Bortone la mamma da giovane.

“Mi stai facendo tornare indietro nel tempo. Sei uguale a mia mamma che oggi ha 93 anni“, racconta l’ospite della Bortone non trattenendo le lacrime. La Bortone, con un sorriso, non nasconde il proprio stupore: “Ma davvero?”, chiede la Bortone ricevendo una risposta affermativa mentre viene trasmessa una foto recente della mamma di Robertino.

Robertino, il successo e i soldi per aiutare la famiglia

Dotato di una voce straordinaria, pur essendo giovanissimo, Robertino comincia a cantare e la sua voce viene immediatamente notare dagli addetti ai lavori. “Mi hanno scoperto, mi hanno portato all’estero e sono diventato famoso” racconta Robertino che, a Serena Bortone, svela di aver dato i soldi dei guadagni alla mamma che li utilizzava per mantenere la famiglia. “A 13 anni avevo fatto un paio di dischi e avevo già venduto 28 milioni di dischi”, racconta ancora Robertino che poi svela di avere, attualmente, qualche problema fisico dovuto ad un ictus che lo ha colpito un po’ di tempo fa.

Robertino, poi, racconta di aver cantato sia in Ucraina che in Russia e di piangere spesso davanti alle immagini della guerra: “Sai quanti amici sono rimasti sotto le macerie?”, spiega l’artista che poi continua il viaggio dei ricordi con Serena Bortone.











