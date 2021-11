Roberto Alessi/ “Abusivi nelle case? Guerra tra poveri e delinquenti”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e direttore editoriale del settimanale Visto, anche in data odierna, martedì 16 novembre 2021, è intervenuto in collegamento audiovisivo nel corso della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”. Il giornalista è stato inizialmente chiamato in causa affinché esprimesse la sua opinione circa il fenomeno dilagante delle occupazioni abusive di case in tutta Italia, con nuovi casi documentati dalle telecamere del programma condotto da Eleonora Daniele e mandati in onda proprio quest’oggi, non ultimo quello relativo a un’amica della donna che si era impadronita dell’abitazione del signor Ennio Di Lalla, notizia di cronaca ripresa da tutti i principali contenitori televisivi.

ROBERTO ALESSI: “PENE RIDICOLE PER CHI OCCUPA”

A tal proposito, Alessi ha voluto precisare esattamente quanto segue: “Non è una guerra tra poveri, è una guerra tra poveri e delinquenti, ladri di case. Se ti entra un ladro in casa e lo becchi, questo ladro viene arrestato e portato in galera dalle forze dell’ordine. Se lui decide di restare in casa con gli oggetti e gli effetti personali dei proprietari, a lui non succede nulla e può impossessarsi di tutti i beni. Siamo di fronte a un paradosso allucinante, davvero allucinante, e, soprattutto, impunito! Ricordo che la multa per chi occupa è ridicola…”.

