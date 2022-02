Roberto Alessi/ “Achille Lauro all’Eurovision per San Marino? Sarebbe bello, perché…”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022. In prima battuta, l’opinionista ha detto la sua sull’incredibile errore investigativo che ha visto coinvolta una modella ungherese, Greta Gila, scambiata per una narcos e detenuta in carcere in Italia per 74 giorni: “È un’esperienza terrificante – ha commentato –, ma Greta non deve rinunciare ai suoi sogni e alla sua carriera. Lei è stata sfortunata perché ha trovato l’agenzia sbagliata, ma ci sono agenzie di modelle molto serie e molto attente, che tutelano tantissimo le loro modelle. Bisogna rivolgersi a un’agenzia qualificata”.

Roberto Alessi/ "Ditonellapiaga? Problemi con Donatella Rettore ci sono stati"

ROBERTO ALESSI: “VIOLENZE PIAZZA DUOMO? POLIZIA C’ERA, MA…”

Nel prosieguo del suo intervento a “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha affermato, a proposito delle violenze di Capodanno in piazza Duomo, a Milano, che le forze dell’ordine c’erano e “proteggevano le persone che sono andate lì con buone intenzioni, per festeggiare il Capodanno, ma per la prima volta dai malintenzionati è stata utilizzata la tecnica della nuvola, che, a detta del questore, porterà a ripensare completamente la presenza delle persone in piazza. Sono stati identificati più di 20 ragazzi, per cui ci ritroveremo 10 indagati e 10 persone che saranno messe sotto processo, mi auguro”. Infine, una battuta sul prossimo Eurovision Song Contest: “Ci sarà più di un cantante italiano all’Eurovision perché San Marino potrebbe mandare Achille Lauro. Ottime probabilità di successo anche per i nostri Mahmood e Blanco”.

