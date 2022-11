Roberto Alessi/ “Alice Neri? Ogni tre giorni un femminicidio, dobbiamo avere paura”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto in qualità di opinionista e in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e in onda nella mattinata di oggi, giovedì 24 novembre 2022. In particolare, il giornalista è stato chiamato in causa per commentare la drammatica vicenda che vede protagonista Alice Neri, una madre 32enne residente in provincia di Modena e che è stata trovata morta carbonizzata nel bagagliaio della sua auto.

ROBERTO ALESSI SULLA MORTE DI ALICE NERI: “TERRIBILE ACCOSTARE AD ALICE NERI AMANTI, VIZI E TRADIMENTI”

In diretta televisiva è intervenuto il fratello della vittima, Matteo, il quale ha definito “retrogrado” il pensiero legato a eventuali amanti che sua sorella potesse avere e Roberto Alessi, in tal senso, ha asserito: “Sono assolutamente d’accordo con il fratello di Alice. È terribile pensare ad amanti, vizi e tradimenti. Questa è una cosa di protezione che ciascuno di noi si racconta. Ci diciamo: ‘È successo a lei perché ha fatto qualcosa che non doveva fare’. Invece, dobbiamo avere paura del fatto che sempre più spesso una donna ogni tre giorni muore e questo è l’ennesimo femminicidio che ci troviamo a commentare”.

