Roberto Alessi/ “Alice Neri? Si indaghi sul viaggio in Grecia della signora Gaaloul”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto in qualità di opinionista ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022. In prima battuta, il giornalista è stato chiamato in causa, in collegamento audiovisivo, per dire la sua sul caso Alice Neri, la 32enne, madre di una bambina, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua automobile nelle campagne del Modenese.

Anna Vagli: "Saman Abbas? Genitori boia"/ "Madre ha avuto ruolo centrale nel delitto"

Nelle scorse ore è stato arrestato Mohamed Gaaloul, 29enne tunisino principale sospettato per l’omicidio della donna e, in tal senso, Roberto Alessi si è espresso in questi termini: “Sarebbe interessante indagare sulle prenotazioni di questo viaggio in Grecia di cui parla nell’intervista di Alessandro Politi la signora Gaaloul, moglie del sospettato. La località di Chania, dove dice di trovarsi, è sull’isola di Creta: non ci si arriva dall’oggi al domani, se ha detto la verità. Ma, soprattutto: lei ci è andata perché il viaggio era pianificato oppure era in fuga?”.

ALICE NERI/ Marito: “Tunisino? Non credo lo conoscesse, non gli ha dato un passaggio”

ROBERTO ALESSI: “SAMAN ABBAS AMAVA I SUOI GENITORI”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha commentato il caso legato alla scomparsa di Saman Abbas, sparita da Novellara (Reggio Emilia) nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021. Com’è noto, di recente alcuni resti umani sono stati rinvenuti sepolti all’interno di un casolare distante soli 700 metri dall’abitazione emiliana della famiglia Abbas e le probabilità che appartengano alla diciottenne pachistana sarebbero decisamente elevate.

Roberto Alessi, in merito a questa vicenda, ha ribadito come non si possa dare responsabilità a una ragazza di 18 anni come Saman Abbas che decide di andare, seguendo il suo cuore (era innamorata di un giovane di nome Saqib, che non era però il suo ‘promesso sposo’, decretato a tavolino dalla famiglia, ndr): “Saman amava i suoi genitori, voleva bene alla mamma e proprio lei le ha telefonato alla casa protetta dicendole di tornare da lei”.

ALICE NERI, ARRESTATO SOSPETTATO IN FRANCIA/ Gaaloul era al confine con la Svizzera

© RIPRODUZIONE RISERVATA