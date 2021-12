Roberto Alessi: “Amareggiato per Gina Lollobrigida”/ “Le stanno rovinando la vita”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto nella mattinata di oggi, martedì 14 dicembre 2021, ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele. Subito il suo parere è stato richiesto dalla presentatrice circa la vicenda che riguarda Gina Lollobrigida e il processo penale in essere contro il suo tutore, Andrea Piazzolla: “Io sono estremamente amareggiato – ha esordito Alessi –. Io ricordo che a questa donna, molto più sveglia di me e di altri 4 messi assieme, stanno rovinando gli ultimi anni di vita, avvelenati da un figlio che non ha seguito la strada dell’amore, ma la strada del patrimonio”.

Successivamente, il giornalista ha rincarato la dose: “Io credo il figlio di Gina voglia effettivamente bene alla madre, ma se lei era felice prima di tutta questa vicenda, perché stravolgerle la vita ed esautorarla da quello che ha vissuto fino a quel momento? Il suo patrimonio è valutato 300 milioni di euro, questo almeno è quello che ho letto in giro. I soldi sono tanti, ma qual è il problema? Se decide di fare un viaggio o vendere un appartamento non può farlo?”.

ROBERTO ALESSI: “OMICIDIO JENNY CANTARERO? IL SUO KILLER SI È DISINTERESSATO DELLA FIGLIA”

In seguito, Roberto Alessi ha commentato l’efferato omicidio di Jenny Cantarero, la 27enne di Misterbianco (Catania) uccisa presumibilmente da un uomo con cui aveva da tempo una relazione burrascosa (che, a sua volta si sarebbe poi suicidato: si attendono conferme, ndr): “Una cosa spaventosa, che fa assolutamente male. Attraverso questi servizi, noi siamo sempre testimoni della miseria della condizione umana e del livello a cui arrivano certe persone”.

E, ancora: “Jenny è morta per la sua generosità… Si è aperta a un uomo che non aveva altre possibilità di amare e che aveva avuto problemi con la giustizia. Questa persona è andata oltre e si è totalmente disinteressata del fatto che stesse strappando una madre a una bambina. Se Jenny fosse stata egoista, non si sarebbe mai aperta a una relazione di quel tipo”.

