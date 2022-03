Roberto Alessi/ “Baby gang? Tribunale minori tolga questi ragazzi ai genitori!”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 4 marzo 2022. La sua opinione è stata richiesta in relazione all’escalation spaventosa di violenza che si sta verificando a Milano e, più genericamente, in tutta Italia, dove il fenomeno delle baby gang dilaga e si fa sempre più pericoloso per l’incolumità fisica delle persone aggredite.

ROBERTO ALESSI: “PORTIAMO QUESTI RAGAZZI NELLE CASE FAMIGLIA, CHE SAPRANNO FARE SICURAMENTE QUALCOSA DI MEGLIO PER LORO”

Più dettagliatamente, Roberto Alessi ha sottolineato la difficoltà di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine, in quanto, per via della giovanissima età dei ragazzini, essi rimangono sostanzialmente impuniti: “Il non denunciare è giustificato dal fatto che tanto, anche se denunci, non viene fatto nulla a questi ragazzi, perché sono minori. C’è una banda qui a Milano che manda avanti due ragazzini di 12 anni, i quali possono fare tutto quello che vogliono e le vittime possono solo subire. Il Tribunale dei minori deve togliere questi ragazzini ai genitori che non sono in grado di badare a loro. Portiamoli nelle case famiglia, che sicuramente faranno qualcosa di meglio”.

