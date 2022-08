Roberto Alessi “Bernardini de Pace difenderà Totti vs Ilary”/ “Villa Eur ai figli e…”

Totti e Ilary, al via la causa di separazione

Concluse le vacanze, con il ritorno di Ilary Blasi a Roma, è tempo per gli avvocati dell’ormai ex coppia, di lavorare agli accordi di separazione e spunta all’orizzonte Anna Maria Bernardini de Pace. L’estate e le vacanze che Ilary ha trascorso tra la Tanzania, le Dolomiti, Sabaudia e la Croazia hanno rimandato il discorso a settembre. Per gli avvocati dell’ex capitano della Roma e della conduttrice è così tempo di mettere nero su bianco gli accordi per arrivare il prima possibile ad una decisione. Nella causa di separazione, Ilary Blasi sarà assistita da Alessandro Simeone mentre Totti sarà seguito da Antonio Conte, l’avvocatissimo della Roma che, tuttavia, secondo quanto fa sapere in esclusiva Roberto Alessi, avrà al proprio fianco anche la regina dei matrimonialisti.

Secondo un rumor raccolto dal direttore di Novella 2000, infatti, pare che Francesco Totti, a sorpresa, abbia deciso di avere al proprio fianco non solo l’avvocato Antonio Conte, ma anche Anna Maria Bernardini de Pace. Un nome importante e che potrebbe essere importante per raggiungere rapidamente un accordo e siglare una separazione consensuale.

Separazione Totti-Ilary Blasi: arriva Anna Maria Bernardini de Pace?

Secondo quanto fa sapere Roberto Alessi, la scelta di Francesco Totti che, tuttavia, dev’essere ancora confermata, di affidarsi ad Anna Maria Bernardini de Pace che, nel corso della sua carriera, ha assistito tanti personaggi famosi come Romina Power nel divorzio con Al Bano Carrisi, Andrea Jonasson dopo l’abbandono di Giorgio Strehler, Katia Ricciarelli dopo la rottura con Pippo Baudo, Eros Ramazzotti dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker, sarebbe una mossa a sorpresa adottata per privilegiare una separazione consensuale.

Secondo quanto fa sapere il direttore di Novella 2000, infatti, Anna Maria Bernardini de Pace cercherà di proporre una separazione consensuale chiedendo di assegnare la villa dell’Eur da 25 stanze con piscina ai figli Christian, Chanel e Isabel con Totti e Ilary che si alternerebbero tra loro nella casa.











