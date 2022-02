Roberto Alessi/ “Brutto pensiero sul fidanzato di Soleil, per me non sa di esserlo”

Tiene banco in quel del programma di Canale 5, Pomeriggio 5, il caso di Soleil Sorge, o meglio, del suo misterioso fidanzato. Da quanto è entrata nella casa più spiata d’Italia l’influencer italo-americana ha spesso e volentieri parlato del suo compagno, una persona che ha spiegato di amare, e anche per questo ha più volte sottolineato la volontà di non andare fino in fondo con Alex Belli. Peccato però che nessuno sappia chi sia il fidanzato di Soleil, e neanche i grandi re del gossip come Alfonso Signorini e Roberto Alessi, sono riusciti a trovare qualche informazione concreta.

Proprio il direttore di Novella 2000, ieri negli studi di Canale 5, ha lanciato delle frecciatine all’indirizzo della vippona, parlando così con Barbara D’Urso: “Il fidanzato, ma questo è un mio brutto pensiero, probabilmente non sapeva di essere fidanzato. Non si conosce l’identità – ha proseguito il noto giornalista – non essendo un personaggio pubblico noi giornalisti non possiamo pubblicare il nome”. Quindi Barbara D’Urso si è rivolta così al collega di Novella 2000: “Tu dici che c’è un fidanzato che non si può nominare e che non sarebbe fidanzato?”, e Alessi ha chiosato “Non è un personaggio conosciuto e comunque non sapeva di essere fidanzato”, al che la D’Urso ha replicato “Un fidanzato choc!”.

ROBERTO ALESSI E IL FIDANZATO DI SOLEIL: VERRA’ SVELATO PRIMA DELLA FINE DEL GF VIP?

Difficile che Soleil Sorge svelerà l’identità del suo “tenebroso” fidanzato da qui alla fine del Gf Vip 2021, anche perchè alla chiusura di questa edizione dei record mancano ormai solo poche settimane.

Certo è che l’ex di Uomini e Donne ha esternato più volte le sue perplessità durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, e durante una diretta delle ultime settimane, parlando con Alfonso Signorini aveva spiegato, fra il serio e l’ironico: “Il fidanzato esiste, non so se persiste”, preoccupata per via della sua forte liason con Alex Belli. Una volta che uscirà dalla casa siamo certi che Soleil avrà tutti i riflettori puntati su di lei, proprio per scoprire l’identità della sua dolce metà, chissà…

