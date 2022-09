Roberto Alessi: “Camilla Parker Bowls? Amante con la corona!”/ “Ma non regnerà mai…”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e che proprio in data odierna ha inaugurato la sua nuova stagione. La puntata d’esordio di questa edizione è stata imperniata sulla morte della Regina Elisabetta II, deceduta lo scorso 8 settembre nel castello di Balmoral, in Scozia, all’età di 96 anni d’età.

Il giornalista ha commentato, a tal proposito, di essere rimasto “colpito quando ho visto le riprese da Balmoral, nelle quali tutti i britannici presenti sul ciglio della strada chinavano la testa, dicendo ‘se n’è andata una di noi’. La Regina Elisabetta II con i suoi colori sgargianti è stata definita eccentrica, ma in realtà non lo era. Lei semplicemente diceva: ‘Il popolo deve capire subito dove sono e deve avvertire il mio saluto’. Per questo indossava quelle tonalità cromatiche che nessuno avrebbe mai osato mettersi”.

ROBERTO ALESSI: “CAMILLA NON REGNERÀ MAI”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi si è focalizzato sulla figura di Camilla Parker Bowls, dolce metà di Re Carlo III: “L’impresa che ha fatto è stata quella di riuscire a prendere la corona, un’amante con la corona… Però rimarrà regina consorte e questo significa che non potrà mai regnare in caso di dipartita di Carlo III. Qualora ciò dovesse accadere, sarebbe il primo caso in mille anni di storia. Devo ripensare ad Anna Bolena per trovare un precedente analogo! Certo che nel suo discorso Carlo III non ha rivolto nemmeno una parola a Lady Diana, madre dei suoi figli…”.

Successivamente, Alessi ha anche evidenziato come Meghan Markle sia “una donna che non ha nessuna paura, che ha attraversato tempeste pazzesche già nella sua vita precedente. Ovvio che in occasione dei funerali ci si ritrovi per forza tra parenti, anche quando non ci si parla. Per cui, la famiglia reale non si allontana da questa situazione. Tra un mese ricordo che uscirà un libro bomba, un’autobiografia di Harry”.











