Roberto Alessi: “Camilla regina consorte? Scelta strategica di Elisabetta II”/ “Voleva che il figlio Carlo…”

Camilla regina consorte di re Carlo III: l’opinione di Roberto Alessi

Puntata tutta dedicata alla regina Elisabetta II d’Inghilterra e alla famiglia reale quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 9 settembre. In studio si accende il dibattito su re Carlo III quando viene tirata in ballo la moglie Camilla, nominata regina consorte. Una svolta che crea un acceso dibattito tra Antonio Caprarica, giornalista esperto della famiglia reale inglese, e il direttore di Novella2000 Roberto Alessi.

Per Alessi la scelta della regina Elisabetta II di lasciare che Camilla diventi regina consorte nasce da una chiara strategia volta a favorire il figlio Carlo: “Lei voleva lasciare un figlio amato dal popolo e ha cercato che la consorte del figlio fosse meno odiata dal popolo, dimostrando che lei quella donna l’aveva accettata.”, sottolinea il giornalista in diretta.

Roberto Alessi e la stoccata a re Carlo III per Lady Diana: Antonio Caprarica non ci sta!

Il dibattito in studio si accende ulteriormente quando viene tirata in ballo la figura di Diana Spencer. Roberto Alessi ne ricorda la sofferenza e incolpa proprio Carlo: “È anche vero però che, a differenza della regina che ha sposato un uomo che amava, Carlo ha sposato una donna e l’ha resa infelice perché non voleva rendere pubblica la sua storia d’amore con Camilla e questo lo contesto a re Carlo III.”

Non si dice però d’accordo Caprarica, che ad Alessi replica: “Lei si era innamorata della sua favola, voleva diventare regina e ci è cascata”. “Aveva 18 anni e uno stato contro che le diceva cosa doveva fare. Questa è storia Caprarica!” ha risposto a sua volta Alessi.

