Roberto Alessi/ “Carlo La Duca? Sospetto che ci sia una terza persona coinvolta”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 28 marzo 2022. In prima battuta, il giornalista è intervenuto sul caso legato a Carlo La Duca, dialogando con il legale della madre: “Pare che la vittima avesse deciso addirittura di registrare l’incontro con Pietro – ha asserito –. C’è il sospetto da parte della Procura che la vittima potesse sapere di questa relazione tra Luana e Pietro”.

L’avvocato ha affermato che quest’ultima è “un’idea degli inquirenti su un’ipotesi investigativa che potrebbe anche essere fondata, ma da quello che so non è ciò che risultava a Carlo e alla sua famiglia”. Alessi ha poi aggiunto che “c’è il sospetto è che il corpo sia stato occultato da qualche altra parte e che ci sia una terza persona coinvolta, dal momento che l’auto è stata trovata lontanissima. Non può averla spostata una persona sola, perché avrebbe dovuto tornare a piedi indietro e Pietro è stato rintracciato in tempi molto brevi. Un’osservazione: Piero dice a Luana di dire ai genitori di farsi vedere preoccupati se parlano del caso in casa. Dunque non lo erano più?”.

ROBERTO ALESSI: “VIDEO HOT ALL’OSPEDALE? METTERE UNA TELECAMERE IN LUOGO PUBBLICO È REATO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha commentato la notizia inerente ai rapporti s*ssuali consumati in corsia d’ospedale a Castellammare di Stabia tra un medico e un’infermiera: “Sono quattro video diversi, fatti all’interno di una stanza che, come ha sottolineato il direttore Asl, non è di servizio pubblico, ma appartata. Questi incontri non si ha la prova che avvenissero in orario di lavoro. Mettere una telecamera in un luogo pubblico è reato e non c’è nulla di più ignobile di una denuncia anonima, screditando un’intera struttura sanitaria”.

Infine, un breve excursus sulla lite tra Chris Rock e Will Smith agli Oscar, con tanto di colpo al volto sferrato da quest’ultimo al primo: “Chris Rock ha fatto una battuta sulla moglie di Will Smith, molto nota e affetta da un problema di alopecia. Aveva i capelli rasati e lui le ha chiesto se si fosse fatta la pettinatura da marine… In un primo momento Will Smith ha sorriso, dopodiché si è alzato, è andato sul palco, gli ha dato un ceffone e gli ha urlato di non pronunciare il nome della moglie con la sua stupida bocca. Io non giustifico Will Smith, però ha detto nel suo discorso finale che l’amore ci fa fare cose pazze, dissociandosi dall’azione fatta poco prima”.











