Roberto Alessi: “Delia Duran? Tradimento tarocco”/ “Voleva vendicarsi di Alex Belli”

Anche nella puntata di Pomeriggio 5 che anticipa la 26esima diretta del Grande Fratello Vip 2021 si parla del gossip del giorno: il tradimento di Delia Duran. La moglie di Alex Belli è stata paparazzata insieme ad un altro uomo in un ristorante. Le foto mostrano un bacio appassionato e atteggiamenti sicuramente intimi, che palesano l’esistenza di una relazione. Eppure c’è chi in studio dalla D’Urso non crede alla veridicità di questa scena, come Roberto Alessi.

Il direttore di Novella2000, che di paparazzata se ne intende, ritiene anzi quello nelle foto “un tradimento tarocco”. Per lui quello di Delia è solo un gesto di vendetta messo in scena per farla pagare a suo marito dopo i numerosi richiami che lei stessi gli ha fatto, entrando anche nella Casa di Cinecittà.

Roberto Alessi sulla paparazzata di Delia Duran: “Vendetta per un uomo che l’ha umiliata”

“Delia Duran, come tutte le donne belle, viene sempre guardata con sospetto sulla sua autenticità e sui suoi sentimenti.” ha esordito Roberto Alessi a Pomeriggio 5. Così ha spiegato il suo pensiero sulla paparazzata di Delia: “Secondo me per punire un marito che l’ha umiliata davanti a tutta Italia si è detta ‘Vuoi provare la stessa moneta?’. È un bacio a ‘mulinello’… quelle foto inoltre sono state fatte in un ristorante in cui si può vedere tutto ed è sicuramente la reazione di una donna offesa e umiliata dal marito.” Infine ha ribadito che per lui le foto sono state fatte solo per mettere in scena una vendetta da donna ferita.

