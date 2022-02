Roberto Alessi/ “Ditonellapiaga? Problemi con Donatella Rettore ci sono stati”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio 2022, ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. In particolare, il giornalista ha preso la parola all’inizio della puntata odierna, quando in studio era presente la cantante Ditonellapiaga, che ha fatto coppia con Donatella Rettore all’ultimo Festival di Sanremo, dove il loro brano “Chimica” ha portato brio ed entusiasmo, divenendo in poche ore un successo in ambito radiofonico e sul web.

ROBERTO ALESSI: “IL LITIGIO CON DONATELLA RETTORE? DITONELLAPIAGA SI È OPPOSTA…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha punzecchiato Ditonellapiaga, che pochi istanti prima aveva smentito la presunta lite tra lei e Donatella Rettore: “Non dire che i giornalisti inventano e vendono il biscotto… Voi avete avuto problemi e a sottolinearli è stato un signore che vola molto alto: è stato Amadeus, che ha detto che tu, Margherita Carducci (tra l’altro hai un nome bellissimo), ti sei opposta al medley di Donatella Rettore. Poi con Donatella non è difficile litigare”. Alessi ha poi puntualizzato che “quello di Sanremo è stato un incontro fra due artiste, ovvero tra la storia della musica d’avanguardia come quella di Donatella Rettore e quella nuova di Ditonellapiaga. Si sono incrociate senza distinzioni e noi italiani l’apprezziamo”.

