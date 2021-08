Roberto Alessi e il retroscena su Al Bano/ “Ospitalità incredibile. Ieri ha accolto…”

Al Bano Carrisi dal cuore grande. A confermarlo è il siparietto andato in scena con Roberto Alessi a “Morning News”. Il direttore di Novella 2000, nonché direttore editoriale di Visto, ha scherzato con il cantante che era in collegamento dalla sua tenuta di Cellino San Marco, ma soprattutto ha svelato un retroscena che l’artista aveva tenuto nascosto. «Tu hai avuto un maestro di vita, Don Carmelo, tuo padre, che ti ha insegnato il senso del sacrificio. Oggi si ha la sensazione che certi genitori restino bambini», ha esordito il giornalista. Poi ha evidenziato le capacità imprenditoriali del cantante: «Ha dato lavoro a decine e decine di persone, non ha mai gettato la spugna. Al Bano ha dato tanto lavoro quando poteva star tranquillo».

Ma queste capacità si abbinano al grande cuore di Al Bano Carrisi: «La tua forza, oltre alla tua famiglia, è la tradizione del Salento. Ha un’ospitalità incredibile. Ieri ha avuto una compagnia molto nutrita di ragazzi con problemi di abilità diversa… Li ha fatti divertire, li ha portati nelle scuderie e nella sala di incisione privata. Erano una cinquantina di ragazzi e li ha fatti divertire», ha svelato Roberto Alessi.

ROBERTO ALESSI, LA RIFLESSIONE SUL MONDO DEL LAVORO

Roberto Alessi ha portato anche la sua testimonianza nel dibattito sul mondo del lavoro. Sono tante le segnalazioni di imprenditori che non riescono a trovare lavoratori stagionali. «Era anche una scuola di vita importantissima, io sono stato uno stagionale quando ero studente. Devo dire che mi è stato utilissimo per superare la timidezza, nel rapporto con la gente, per parlare una lingua diversa, perché si ha a che fare con turisti stranieri e quindi si fa pratica», ha raccontato il direttore di Novella 2000 a “Morning News”. A proposito del reddito di cittadinanza, ha ammesso che c’è chi ne approfitta, ma ha riconosciuto che «oggettivamente c’è stata anche un’esagerazione da parte di certi imprenditori nel tagliare gli stipendi a livelli ormai indegni. Conosciamo casi di braccianti che lavorano a 3 euro e di ragazzi stagionali a cui propongono 500 euro. A quel punto uno non vuole rischiare di perdere il reddito di cittadinanza». Per il direttore editoriale di Visto la politica deve intervenire per creare le condizioni per le assunzioni: «Oggi assumere una persona è faticoso, si è di fronte ad una mole di burocrazia, soprattutto per quanto riguarda gli stagionali. E poi molto spesso viene proposto di lavorare per meno, ma a nero, percependo il reddito di cittadinanza».

