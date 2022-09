Roberto Alessi: “Errore non invitare Putin a funerali Regina”/ “Papa avrebbe voluto…”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in qualità di ospite in studio ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, martedì 20 settembre 2022. Il giornalista ha innanzitutto commentato la presenza e il comportamento di Meghan Markle, moglie di Harry, ai funerali della Regina Elisabetta II: “E Meghan andò a Canossa – ha esordito –. Nessuna scollatura, nessun gioiello se non due piccolissime perle. Un atteggiamento molto composto, ma l’unica a favore di telecamera si è lasciata cadere delle lacrime, a differenza di altri che avrebbero potuto averne più diritto. Posto che due anni fa proprio Meghan ha parlato e ha detto peste e corna della Royal Family nell’intervista a Oprah Winfrey”.

Ian Ernest, rappresentate Arcivescovo Canterbury/ Elisabetta II "ha unito il mondo"

Insomma, Roberto Alessi ha messo in risalto l’attitudine da attrice della Markle, per poi tornare sulle esequie: “Ho avuto un filo diretto con la comunità italiana di Londra legatissima alla Regina. Quello di ieri non è stato semplicemente il desiderio di uscire di casa per un grande evento dopo due anni e mezzo di pandemia. È stato un tributo che dovevamo a una donna elegante, educata e rassicurante, che per 70 anni ci è entrata in casa. Era il funerale di Elisabetta, non di una regnante, e tutti hanno fatto ore di coda, compreso David Beckham, che ha atteso 12 ore per omaggiare il feretro”.

Maltempo nelle Marche/ "Evento estremo, 400ml di acqua uguali a 6 mesi di pioggia"

ROBERTO ALESSI: “NON INVITARE LA RUSSIA AL FUNERALE DELLA REGINA ELISABETTA II È STATO SBAGLIATO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi non ha potuto fare a meno di rimarcare l’assenza tra gli invitati ai funerali della Regina Elisabetta II della Russia. Un’esclusione che, a giudizio del direttore di “Novella 2000”, potrebbe non essere stata una scelta così azzeccata, nonostante la gravità del conflitto avviato dal Paese sovietico in Ucraina lo scorso 24 febbraio. Secondo Alessi, “non invitare Putin è stato un grande errore, perché ai funerali ci si rimette d’accordo tra parenti e la grande famiglia mondiale avrebbe potuto farlo. Il Papa avrebbe voluto…”.

Omicidio Carlo La Duca/ Madre Concetta Grispino "Dicano dov'è il corpo di mio figlio"

Infine, Re Carlo III e Camilla Parker Bowls “sono due persone che hanno tradito non solo una donna, Lady Diana, ma due famiglie, perché anche lei aveva dei figli: pensate che suo figlio Tom ha Carlo come padrino di battesimo…. Sarà comunque una monarchia a due teste, in quanto regina consorte significa che, in caso di indisposizione di Carlo, Camilla farà le sue veci, consigliandosi con il principe di Galles (William, ndr)“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA