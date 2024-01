Roberto Alessi: “Fedez in ospedale? Attenti alle fake news!”/ Video chiarimento del direttore di Novella 2000

Roberto Alessi fa chiarezza sull’indiscrezione riguardante Fedez in ospedale su Novella 2000: “Attenti alle fake news!”

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare sul web la notizia di nuovi problemi di salute per Fedez e del suo ritorno in ospedale. Un’indiscrezione che sarebbe partita dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, che pare però sia stata mal interpretata. Con un video pubblicato su Instagram, Alessi ha infatti tenuto a chiarire quanto scritto sul suo giornale, smentendo le fake news che stanno girando in queste ore sul marito di Chiara Ferragni.

Pinuccio "Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto come in Beautiful"/ "Per chi si espone come loro..."

“Purtroppo leggo su Il Giornale che Fedez avrebbe dei problemi e sarebbe tornato in ospedale e che l’avrei detto io su Novella2000, non è vero!” ha esordito Alessi. “Ho scritto che c’è qualcuno che dice che è stato avvistato al San Raffaele e spero che sia davvero una fake news. In tutta questa storia io sono al fianco di Fedez e come voi avete visto anche in televisione sono molto prudente a insinuare giudizi su altre persone. Mi raccomando, stiamo attenti!” ha quindi tenuto a chiarire.

Chiara Ferragni, "41% follower sono falsi o inattivi"/ Dati Inbeat: 11 milioni su 29 sono fake o "in sonno"

“Fedez avvistato al San Raffaele”: l’indiscrezione

D’altronde, tra le pagine di Novella 2000, si legge proprio quanto specificato da Roberto Alessi nel suo video chiarimento: “Mi dicono che (Fedez, ndr) è stato visto in questi giorni al San Raffaele, spero sia l’ennesima fake news”. E ancora si legge: “Chi gli vuole bene mi dice che è molto, molto depresso. D’altra parte, solo a dicembre diceva: ‘Devo curare la mia salute mentale'”. È chiaro che l’indiscrezione lanciata pone un grosso ‘se’, rendendo chiaro che si tratta di un rumor, una notizia che andrebbe comunque confermata e verificata fino in fondo. Certo è che per Fedez, così come per sua moglie Chiara Ferragni, questo non è un momento semplice.

Fedez insulta hater ma mostra foto di un altro utente/ Wazza "Messo per sbaglio alla gogna, gravità pazzesca"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Alessi (@alessi.giornalista)













© RIPRODUZIONE RISERVATA