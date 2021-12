Roberto Alessi/ “Finto ginecologo online? Un orco, una persona spaventosa”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000” e direttore editoriale di “Visto”, è intervenuto nel corso della puntata di “Storie Italiane” andata in onda su Rai Uno quest’oggi, venerdì 17 dicembre 2021. Al giornalista è stato chiesto di intervenire su alcuni casi di cronaca, a cominciare dalle violenze perpetrate all’interno della residenza per disabili psichici “Suor Rosina La Grua onlus” di Castelbuono, nel cuore della provincia di Palermo, dove gli ospiti venivano trascinati a forza nella stanza chiamata relax, fra insulti, calci e schiaffi, e rinchiusi per ore senza acqua e cibo.

Alessi, a tal proposito, ha detto: “Feci il volontario in un manicomio, insegnavo disegno alle persone malate. Ho visto filmati raccapriccianti su questo ricovero siciliano. Pensare di poter trattare le persone in questi termini… I controlli lì c’erano, ma pare dalle intercettazioni che chi doveva sorvegliare quella struttura non solo avesse preso dei soldi (120mila euro all’anno), ma avrebbe anche assunto figlio e nuora”.

ROBERTO ALESSI: “CAROLINA MARCONI HA UN GRANDE COMPAGNO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha commentato la news sul finto ginecologo che faceva spogliare le donne in webcam e che sarebbe stato individuato dalle forze dell’ordine: “Quando noi andiamo da un medico, offriamo a lui al massimo la nostra fiducia per curare le nostre ansie, le nostre paure. Quest’uomo cerca una figura che ha paura di avere una malattia per approfittare di lei. Si tratta di un comportamento animale, è veramente un orco nella peggiore delle accezioni, è una persona spaventosa. Com’è possibile che attorno a questa persona non ci sia qualcuno che sa?”.

Da ultimo, Alessi in collegamento ha parlato di Carolina Marconi, che è guarita dal tumore al seno: “Ci sono medici straordinari, ma va ricordato che anche la medicina fa grandissimi risultati. In questa trasmissione parliamo spesso di uomini che non sanno amare. Carolina ha invece un grande compagno, Alessandro Tulli, che si è messo al suo fianco e l’ha riempita d’amore”.



