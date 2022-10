Roberto Alessi/ “Franco Gatti ha abbattuto cortine di ferro molto prima dei politici”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 20 ottobre 2022. Una giornata particolare, quella odierna, in quanto a Genova si sono celebrati i funerali di Franco Gatti, storico componente del gruppo musicale Ricchi e Poveri, venuto a mancare all’età di 80 anni.

Nel corso della diretta dal capoluogo ligure, Roberto Alessi ha voluto sottolineare come l’artista incarnasse i concetti di comunità e collettività: “È bello verificare ora come persone come Franco Gatti, che hanno dato tanto, vengano ricordate con tanto amore. Franco è stato amato: lui stesso ha amato follemente la sua famiglia, i suoi figli, sua moglie. Questo è l’esempio che nella tua famiglia trovi la forza per andare avanti e, peraltro, lui ha abbattuto le frontiere e le cortine di ferro molto prima che ci riuscissero i politici e le autorità”.

ROBERTO ALESSI: “FRANCO GATTI AVEVA TROVATO NELLA SUA FAMIGLIA LA FORZA PER ANDARE AVANTI”

Le parole di Roberto Alessi sulla figura di Franco Gatti hanno messo d’accordo gli altri ospiti presenti nello studio televisivo. La cerimonia funebre si è svolta presso la parrocchia di San Siro a Nervi ed è stata celebrata da don Valentino Porcile di fronte a un gruppo di gente, tanto che la chiesa era gremita in ogni ordine di posto e in molti hanno dovuto assistere alla funzione dall’esterno del luogo sacro.

Naturalmente, in loco sono giunti anche gli altri membri dei Ricchi e Poveri, profondamente commossi per la morte del loro amico e compagno di viaggio. Come riporta “Primocanale.it”, Angelo Sotgiu, il ‘biondino’ del gruppo, ha asserito: “Franco Gatti era una persona unica, elegante, serena e onesta e sempre positiva”. Occhi lucidi, comprensibilmente, per Angela Brambati e Marina Occhiena.

