Roberto Alessi: “Gianluca Vialli? Lutto di famiglia”/ “Ci ha fatto sentire meno soli”

Roberto Alessi, direttore del settimanale “Novella 2000”, sul prossimo numero in edicola ha scelto di condividere con i lettori il suo personale ricordo di Gianluca Vialli, che IlSussidiario.net è in grado di anticiparvi in esclusiva quest’oggi. La notizia della morte dell’ex calciatore di Cremonese, Juventus, Sampdoria, Chelsea e della Nazionale italiana è giunta venerdì 6 gennaio 2023 e ha sconvolto l’intero Belpaese.

Olivia e Sofia, chi sono figlie di Gianluca Vialli/ Nate dall'amore con White Cooper

Il calcio italiano ha osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ex capo delegazione dell’Italia del suo amico fraterno, il ct Roberto Mancini, ma nessuno è ancora riuscito a lasciarsi realmente alle spalle il dolore per la dipartita di un campione che ha lottato per cinque anni contro il tumore al pancreas.

Gianluca Vialli, ultimo messaggio vocale/ "Conto di rompere le p*lle ancora per anni"

GIANLUCA VIALLI: IL RICORDO DI ROBERTO ALESSI SU “NOVELLA 2000”, ANTICIPAZIONE ESCLUSIVA DE ILSUSSIDIARIO.NET

“Un lutto personale per tutte le nostre famiglie”, titola Roberto Alessi nel suo editoriale su “Novella 2000“. Di seguito, il testo integrale: “Ho seguito la vicenda di Gianluca Vialli come se si trattasse di quella di un parente, tanto è vero che, da quando ha rinunciato al suo impegno con la Nazionale per curarsi, ne ho scritto e parlato ogni settimana, perché volevo rivolgergli un pensiero positivo da tutti noi, tanto è vero che ho parlato di lui nella mia rubrica Up and Down di pagina 34, che è stata chiusa però venerdì scorso. Poi la notizia, terribile, della sua morte, ed eccomi qui a scrivere una cosa che non avrei mai voluto scrivere”.

Gianluca Vialli, Messa in suffragio/ Il saluto di Cremona, il funerale sarà a Londra

La morte di Gianluca Vialli, ha proseguito Roberto Alessi, “è un lutto per tutti noi italiani: tutte le famiglie hanno pagato un tributo spaventoso al cancro, viviamo con dolori che non riusciamo a dimenticare, e che ci strappano quando siamo soli ancora lacrime, ma la sua forza e il suo coraggio, la sua speranza erano una sorta di rivalsa per tutti noi. Ci abbiamo sperato, tutti. Un grande campione, certo, ma un grande uomo, che abbiamo imparato a stimare e poi ad amare profondamente perché ci ha fatto sentire meno soli. Alla moglie Cathryn White Cooper e alle figlie Olivia e Sofia, alla mamma Maria Teresa, che ha 87 anni, al papà Gianfranco, 92, e ai suoi quattro fratelli l’abbraccio di tutti noi di Novella 2000″.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Alessi (@alessi.giornalista)













© RIPRODUZIONE RISERVATA