Roberto Alessi/ “Greta Spreafico non parlò a Ezio Denti della casa di Porto Tolle”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 20 marzo 2023. In particolare, il giornalista ha commentato il caso di Grazia Prisco, l’anziana trovata morta accanto a un’apecar in una zona impervia della Campania: “Intanto, dato che io sono anche contadino, posso dire che l’apecar sa fare percorsi pazzeschi e percorrere strade accidentate, tanto da essere utilizzata anche nelle strade bianche”, ha spiegato l’opinionista.

GRETA SPREAFICO

Successivamente, Roberto Alessi ha sottolineato che, dalle parole della moglie dell’uomo che guidava l’apecar si capisce che quest’ultimo “soffriva di qualche leggera demenza senile, poi a un certo punto la signora può essere scesa spaventata ed essere scivolata in un dirupo. A lui è stato riscontrato un trauma cranico, ma la moglie dice che non ha alcun segno sulla testa: un giallo nel giallo. O non ricorda o non vuole ricordare”. A proposito della scomparsa della cantante Greta Spreafico, invece, Alessi ha ricordato che “a dicembre un vicino di casa di Porto Tolle disse di avere visto la donna alle 11 sotto casa. Il criminologo Ezio Denti, inoltre, in passato a Storie Italiane ha detto che, nel lungo incontro con Greta, lei gli ha parlato di tutto, ma mai dell’abitazione di Porto Tolle”.

